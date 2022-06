Paraná sedia pela terceira vez Encontro de Bacias Hidrográficas; inscrições estão abertas

Paraná sedia encontro pela terceira vez consecutiva, entre os dias 22 e 26 de agosto, em Foz do Iguaçu. Encontro vai reunir representantes do poder público, universidades, ONGs e interessados no tema para discutir a boa gestão dos recursos hídricos.

O Paraná vai sediar pela terceira vez consecutiva o Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob), que está em sua 24ª edição. O tema deste evento é “Gestão da água: Responsabilidade de todos”. O encontro será entre os dias 22 e 26 de agosto, em Foz do Iguaçu (Oeste), e marca a retomada do formato presencial. São esperadas mais de mil pessoas, entre representantes do poder público, usuários dos recursos hídricos, ONGs, universidades, municípios e interessados no tema.

A realização é uma parceria entre o Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e o Instituto Água e Terra (IAT), e pelo Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH).

“Teremos todos os segmentos da sociedade representados para que possamos dialogar e também prever e proporcionar ações de boas práticas para a gestão da água em todos os estados do País”, destaca o secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Everton Souza.

Dentro da programação, serão abordados temas como Mudanças Climáticas, Eventos Críticos e Resiliência, Uso Racional, Reuso e Inovação, Planejamento, Regulação e Financiamento, Boas Práticas, Gestão Participativa e Engajamento, enfatizando o protagonismo de todos na gestão dos recursos hídricos brasileiros.

Outro destaque do encontro é a possibilidade da participação de estudantes e representantes acadêmicos com a apresentação de projetos científicos originais, em formato de painel ou com apresentação oral durante o encontro.

“É uma oportunidade de apresentar pesquisas sobre o tema para os mais de 240 Comitês de Bacias Hidrográficas que temos no Brasil. Basta acessar a plataforma do Encob para conhecer todas as normas, modalidades e eixos temáticos dos trabalhos”, disse Maria Cristina Bueno Coelho, representante do Comitê dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza, no Estado de Tocantins.

ENCOB

Realizado desde 1999, o Encob é uma oportunidade de troca de ideias, apresentação de experiências exitosas de boa gestão dos recursos hídricos e, especialmente, conhecer os modelos aplicados nos Estados brasileiros no que se refere ao gerenciamento de águas. O evento deste ano reúne mais de 240 Comitês de Bacias instituídos no Brasil. O Paraná possui 11 comitês atuantes e 12 instituídos. Eles são os responsáveis por apresentar as políticas públicas para a gestão de 16 Bacias Hidrográficas, que somam 200 mil quilômetros quadrados de área.

O prazo para submissão dos trabalhos é até o dia 30 de junho e pode ser feito AQUI. As inscrições para assistir às palestras do Encob em Foz do Iguaçu devem ser feitas AQUI.

Daniele Iachecen/Asimp