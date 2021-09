Pela primeira vez Paraná comemora a Semana da Reciclagem

O Calendário Oficial do Estado, irá abrigar pela primeira vez no Paraná, a “Semana da Reciclagem”, projeto de lei de autoria do deputado Galo (PROS), e aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa do Paraná, que deu origem à lei 20.579/2021 e que será comemorada anualmente no dia 21 de setembro.

Sancionada em julho deste ano pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, a lei sugere a realização de uma série de atividades em escolas e colégios de todo estado, como campanhas de conscientização e também ações para valorizar o trabalho realizado diariamente por milhares de recicladores e carrinheiros.

Conforme o deputado, é preciso a cada dia, incentivar a sociedade de uma maneira geral a continuar separando o lixo de forma adequada, pois isso contribui de forma decisiva para a proteção do meio ambiente. Há de se lembrar que milhares e milhares de famílias tiram seu sustento diário da reciclagem e temos que valorizar o duríssimo trabalho dos catadores que percorrem todos os dias as ruas das cidades e muitas vezes acabam não podendo recolher o material por não estar devidamente separado.

Por isso, nesta terça-feira (21), Dia da Árvore, a importância de se falar do incentivo à reciclagem, motivar todas as pessoas envolvidas no processo e principalmente as novas gerações a não só manter como aumentar os cuidados com o lixo e o meio ambiente. Alunos professores, pais de alunos e funcionários estão convidados a participarem das atividades nesta “Semana da Reciclagem”.

ALEP