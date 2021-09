Plantio de árvore para neutralizar o Carbono

Neste sábado, dia 25 de setembro, os palhaços Lambreta (Gerson Bernardes) e Mereceu (Alexandre Simioni) do grupo Triolé vão fazer o plantio de 50 mudas de árvores a partir das 8h, na Av. dos Expedicionários em Londrina. A proposta é reduzir o impacto da poluição e garantir o resgate de carbono gerado durante o transporte do grupo e dos equipamentos por mais de 12 mil quilômetros.

É que desde 2019, o grupo está percorrendo o Norte Pioneiro com o projeto “Triolé Fora da Estrada”, iniciativa que está levando arte e cultura para dezenas de cidades com menos de 50 mil habitantes.

“Essa foi a forma encontrada pelo Triolé para compensar a emissão de 6,4 toneladas de gás carbônico geradas durante as viagens”, revelam os atores. O plantio será realizado em parceria com a SEMA (Secretaria do Meio Ambiente).

Formato híbrido

Com a pandemia, as apresentações do grupo tiveram que ser suspensas em março de 2020, e retomadas em 2021 com nova configuração. Para garantir o distanciamento social, o grupo reestruturou a apresentação para o formato híbrido com cortejo performance pelas ruas da cidade a bordo do fusca amarelo, e atividades on-line com espetáculo, oficinas e filmes que homenageiam o astro Mazzaroppi.

“Triolé Fora da Estrada” conta com o apoio da Copel e incentivo do Profice, Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná, e de prefeituras municipais da região do Norte Pioneiro.

Emilia Miyazaki - Asimp