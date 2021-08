PUCPR Londrina promove drive-thru para recebimento de lixo eletrônico

Ação da Universidade, que acontece no dia 13 de agosto, marca a oficialização da Universidade como um ponto permanente de coleta

Em 13 de agosto, véspera do Dia do Combate à Poluição, o câmpus de Londrina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) promove um drive-thru sustentável para recolher lixo eletrônico. O objetivo é conscientizar a população sobre o descarte correto de materiais. A ação será realizada das 9h às 17h, respeitando todos os protocolos necessários para evitar a propagação do novo coronavírus e marca a oficialização da Universidade como um ponto permanente de coleta.

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que o Brasil é o maior gerador de resíduos eletrônicos (e-lixo) da América Latina e o quinto maior do mundo. Estima-se que o país gere 1,5 milhão de toneladas de e-lixo por ano, sendo que somente 3% é reciclado ou descartado adequadamente. Ao ser despejado no meio ambiente, esse tipo de material contamina o solo e a água com substâncias altamente tóxicas, o que representa um risco à saúde pública.

No drive-thru da PUCPR em Londrina, poderão ser entregues quaisquer equipamentos que tenham um plugue de tomada ou que utilizem baterias – além das próprias baterias e pilhas –, como celulares, computadores de mesa e portáteis e eletrodomésticos. Lâmpadas também serão recolhidas.

Analista de pastoral da área de Identidade da PUCPR em Londrina, Marcos Tonasse destaca que o fato de o evento ser realizado perto do Dia do Marista, celebrado em 15 de agosto, torna a ação ainda mais significativa.

“A sustentabilidade é um dos valores maristas. Esse despertar da consciência para a ecologia integral, esse cuidado com a nossa ‘casa comum’, é muito importante. Trata-se de um esforço que deve ser compartilhado porque um mundo sustentável representa maior qualidade de vida e bem-estar para todos nós e para as futuras gerações”, afirma.

Todo o material coletado no câmpus será encaminhado a uma empresa habilitada e certificada para fazer a reciclagem do e-lixo de forma correta. Quem comparecer vai receber uma muda de tempero – cebolinha, salsinha ou manjericão – em agradecimento, simbolizando o ciclo positivo da reciclagem.

Asimp/PUCPR Londrina