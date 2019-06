Região norte terá Abraço pela Paz no Dia Mundial do Meio Ambiente

Este será o 6º Abraço pela Paz no Lago Norte e vai contar com envolvimento de várias secretarias municipais, escolas, empresas e outras entidades

O Lago Norte, no Conjunto Milton Gavetti, recebe amanhã (5) a sexta edição do Abraço pela Paz. A ação é promovida anualmente, com o objetivo de promover a cultura de paz e não-violência, o cuidado com o meio ambiente, e inclui apresentações culturais e atividades físicas. O Abraço pela Paz no Lago Norte é uma iniciativa do Conselho Municipal de Cultura de Paz (COMPAZ), ONG Londrina Pazeando, e Associação de Moradores do Conjunto Milton Gavetti.

A programação deste ano começa às 8 horas, com atividades físicas, como alongamento. Alunos de escolas municipais e estaduais, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), os frequentadores do Centro de Convivência da Região Norte (CCI), e pacientes atendidos pelos grupos do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), vão até o Lago Norte neste dia para participar das atividades, que também incluem apresentação de balé, com alunos da EPESMEL, e aulão coletivo de caratê.

A Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) irá participar do Abraço no Lago Norte, com plantio de mudas na área, de forma simbólica. A Biblioteca Móvel Ambiental, ônibus com material impresso e vídeos que educam sobre os cuidados com a natureza, vai atender a comunidade que comparecer ao ato. Haverá ainda o Desafio do Lixo, brincadeira que viralizou nas mídias sociais e consiste em recolher todos os materiais descartados indevidamente, em determinada área, registrando com fotos o antes e depois. O Desafio do Lixo sugere que as imagens sejam publicadas na internet, com a hashtag “trashtag”, incentivando a adesão de cada vez mais pessoas.

O presidente da Associação de Moradores do Conjunto Milton Gavetti e Pacaembu 2, Paulo César de Oliveira, acrescentou que um dos diferenciais dessa edição será a participação dos atiradores do Tiro de Guerra. “Uma empresa de construção civil, que fica nas imediações, se comprometeu a auxiliar na manutenção do Lago Norte, o que é importantíssimo. Daremos bastante enfoque no cuidado com o espaço, justamente por ser o Dia Mundial do Meio Ambiente, algo que trará benefícios a todos. Será um evento bem completo, que soma cada vez mais parceiros, e por consequência deverá atingir cada vez mais pessoas”, destacou.

A Coordenação de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, participará com a entrega de panfletos, exposição de cartazes e faixas, pelos agentes de endemias.

O secretário do Compaz, Luis Cláudio Galhardi, citou que o Abraço no Lago Norte pela Paz é realizado mediante parcerias com diversas organizações, envolvendo várias entidades e serviços, do setor público e privado. “O Abraço pela Paz tornou-se um símbolo da união entre as pessoas, da tolerância diante da divergência de ideias, e do desejo de construir a cultura de paz no mundo, superando a milenar cultura da violência”, afirmou.

Com uma média de mil pessoas nas últimas edições, este ano a expectativa é que cerca de 1.500 compareçam no Lago Norte nesta quarta-feira (5). “Além dos nossos parceiros e pessoas que contribuem para a realização do ato, sempre temos adesão da comunidade. Pessoas que não estarão trabalhando ou estudando, e que moram no entorno, acabam aderindo. O país nas últimas semanas teve várias manifestações da população, e essa é mais uma, cujo intuito é melhorar a vida de todos, por isso as pessoas tem participado”, disse Galhardi.

Sobre a Cultura de Paz, o secretário do Compaz esclareceu que se trata de um termo amplo, que agrega a preservação do planeta e o desenvolvimento sustentável, em prol do lugar onde vivemos. “Por isso as atividades incluem essas ações pelo meio ambiente. E depois desse exercício, vem uma dinâmica, onde cada um abraça quem está ao seu lado, em um ato curativo. Os seres humanos precisam dessa atitude, do repassar dessa energia que cura. Assim como as pessoas ficam mais felizes ao receber um bom dia, uma palavra boa, acontece também com esse toque afetivo”, ressaltou.

