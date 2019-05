Rolândia: Ação de combate ao aedes aegypti neste sábado de manhã no Parigot

Com intuito de aprimorar as ações de controle do Aedes Aegypti no território da UBS do Parigot de Souza, o setor de Controle de Endemias da Vigilância em Saúde realizará neste sábado das 8h às 12h ação de coleta direcionada nos imóveis do Bairro Parigot de Souza vislumbrando a remoção de possíveis criadouros do vetor. Somando-se ao "Projeto Saúde nos Bairros".

A ação ocorrerá de porta em porta com os agentes adentrando os imóveis e efetuando a remoção em conjunto com os moradores.

O setor de Endemias pede o apoio de toda a população para que em conjunto com toda a sociedade possamos afastar o perigo da dengue de Rolândia.

