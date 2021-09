Rolândia: Prefeito participa de plantio de mil mudas em alusão ao “Dia da Árvore”

Em comemoração do Dia da Árvore, celebrado ontem, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em parceria com a Vancouros realizou o plantio de mil mudas na Área de Preservação Permanente (AAP) do Córrego Gozin, afluente ao Ribeirão Bandeirantes.

Participaram do plantio o Prefeito Ailton Maistro, representantes da empresa (Alexandre, Giovanni, Luis, Adriano e Cleber), o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Audinil Maringonda Júnior e os servidores da pasta Miguel, Marcello, Bruno, Renan, Edson, Lucas, Vanderlei, Joana, Beatriz, Melina e Caroline.

A ação integra o programa “Paraná Mais Verde”, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo que, para o dia da árvore, tem como objetivo plantar 550 mil mudas em todo estado. As mudas foram obtidas junto ao viveiro do Instituto Água e Terra (IAT).

NCPMR