Rotary Club implanta coleta de lixo eletrônico permanente na Prefeitura

Foi instalada uma caixa container de 1.000 litros no piso térreo da sede administrativa, onde os servidores e a população poderão descartar diversos materiais recicláveis

O Rotary Club Londrina Sul instalou, permanentemente, na Prefeitura de Londrina, uma lixeira para a coleta de lixo eletroeletrônico dos servidores e da população. No local, poderão ser descartados diversos materiais recicláveis como fontes de computador, mouses, monitores, notebooks, impressoras, celulares, carregadores, TVs, placas mãe, linha eletroeletrônica (geladeiras, micro-ondas, fogões, máquinas de lavar), chapas de raio x, eletroportáteis, cabos, pilhas e baterias.

O objetivo é que o servidor tenha um local de fácil acesso para fazer o descarte, em seu local de trabalho. A lixeira é uma caixa container de 1.000 litros e foi instalada na entrada lateral do piso térreo da sede administrativa.

A ação faz parte da iniciativa Rotary Coleta de lixo Eletroeletrônico e conta com a parceria das polícias Civil, Militar e Federal e das prefeituras onde as caixas são instaladas, como na Prefeitura de Londrina, Jaguapitã, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul Rancho Alegre, Ibiporã, São Sebastião da Amoreira, Assaí, Santa Maria do Oeste e de Ibaiti. A Colmeia de Cidadania, Instituto Alicerce e empresa Green Ocean – Lixo Eletrônico também apoiam institucionalmente.

De acordo com o responsável pelos Projetos Sociais do Rotary Club Londrina Sul, André Tiago Barioto, o projeto é gratuito e não gera custos para os municípios. Segundo ele, a iniciativa está em vigor há três anos e, semanalmente, é feito o recolhimento dos materiais deixados nas lixeiras, como ocorrerá na Prefeitura de Londrina. “Além de contribuir com a preservação do meio ambiente, por meio da reciclagem, o trabalho tem cunho social, pois fazemos a recuperação de máquinas descartadas, quando possível, e doamos para creches, instituições e crianças que precisam. Já fizemos a doação de muitos computadores e, sempre que solicitados, fazemos. O restante dos itens recuperados nós vendemos, para ajudar a manter a iniciativa”, apontou.

Criança, moradora do distrito de Maravilha, que recebeu um computador recuperado pelo projeto. Foto: divulgação

Barioto contou que ontem (7), foi instalada outra lixeira, para descarte dos itens pela população, no Corpo de Bombeiros da Rua Tietê. Além disso, neste dia, o projeto retirou 400 kg de lâmpadas das unidades de saúde do município, em parceria com a Ong Reciclos. “Após o recolhimento destas lâmpadas, a Ong retira o mercúrio que contém nelas e faz a trituração do material, que se torna matéria-prima para faixa asfáltica”, explicou.

O projeto também faz o recolhimento de materiais nos prédios e residências, sempre que solicitado pela população. Qualquer pessoa que quiser fazer o descarte de linha eletroeletrônica (geladeiras, micro-ondas, fogões, máquinas de lavar, computador, entre outros itens), pode entrar em contato pelo número de WhatsApp 3329-4327 ou no celular 98456-3556.

Dia Mundial da Reciclagem

Para celebrar o Dia Internacional da Reciclagem, em 17 de maio, o Rotary Club Londrina Sul vai realizar a ação ambiental Rotary Coleta, das 9h às 16h, na Delegacia da Polícia Federal (PF), na Rua Tietê, 1.450. No local, a população poderá fazer o descarte do lixo eletroeletrônico.

A Delegacia da PF também conta com uma lixeira do projeto do Rotary, onde a população pode fazer o descarte de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h. É possível descartar eletrodomésticos, equipamentos de informática, eletrônicos em geral a chapas de raio x.

Além disso, no dia 17, haverá um ponto para arrecadação de fraldas geriátricas e leite integral, para serem doados para o Asilo São Vicente de Paulo, em parceria com a irmã Neuza, responsável pela instituição. No local, também serão distribuídas mudas de temperos e de árvores, para aqueles que quiserem. A iniciativa conta com parceria da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria do Ambiente (Sema).

NCPML