Rotary Coleta especial

O Rotary Clube de Londrina Sul estará realizando uma coleta especial neste próximo dia 17 de maio, Dia Internacional da Reciclagem.

A coleta será na Delegacia da Polícia Federal em Londrina (Rua Tietê, 450 na Vila Nova.

Leve seu equipamento eletroeletrônico que não é mais utilizado. Também estará recebendo descarte de óleo de cozinha usado e lacre de latinha, no sistema drive thru (não desça do carro).

Participem! Vamos reciclar!

Realização: Rotary Londrina Sul

Apoio: Polícia Federal