Sanepar está plantando 45 mil árvores em unidades do Norte do Estado

Reforço em matas do entorno de unidades de água e esgoto melhoram fauna e flora

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está plantando 45 mil árvores no entorno de unidades de água e esgoto no Norte do Estado. Trata-se de programas de enriquecimento florestal e de cortina verde, atendendo legislações diversas. Neste mês, foi finalizado o plantio do lote de 15 mil mudas contratado em 2019. Às margens do Ribeirão Barra Nova, em Apucarana, na unidade de captação de água Poço 28, foram plantadas 270 árvores. Outras 730 foram plantadas, ainda em 2019, na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barra Nova.

A agrônoma Sandra Silveira, coordenadora do projeto na Sanepar, diz que o trabalho visa auxiliar na restauração da Floresta Estacional Semidecidual, parte do bioma Mata Atlântica do Interior. Segundo ela, este é o bioma mais degradado do Estado do Paraná, restando menos de 3% da cobertura original.

O primeiro lote das 15 mil árvores plantadas entre 2019 e 2020 foi de 140 espécies nativas, numa área de 109 hectares, em 25 municípios, desde o Norte Pioneiro até o Vale do Ivaí e Paranapanema. Além de Apucarana, os plantios foram feitos em Marilândia do Sul, Cambé, Tamarana, Londrina, Arapongas e Santo Antônio da Platina.

A definição das espécies segue pesquisa da vegetação local. “Nossos plantios buscam aumentar a diversidade, com ênfase em espécies produtoras de alimento para os animais locais”, destaca Sandra, sobre o grande potencial de multiplicação das espécies da flora e da fauna, que também ganha abrigo.

Outras 30 mil mudas serão plantadas no Parque Estadual João Milanez em Londrina, conhecida como Fazenda Refúgio, onde está instalada a ETE Sul. “A formação de uma barreira de isolamento no entorno das ETEs, significa minimizar odores do processo de tratamento de esgoto por meio da verticalização dos ventos”, explica Sandra.

Giovanna Migotto da Fonseca/Asimp