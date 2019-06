Sanepar, UTFPR e Pitágoras lançam Hackathon Ambiental 2019 em Londrina

Na quarta-feira, quando se comemora o Dia Mundial de Meio Ambiente, será lançada maratona ambiental

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a Faculdade Pitágoras e a Universidade Tecnológica Federal do Parana (UTFPR) lançam o evento Hackathon Ambiental 2019 no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, às 16 horas, nas dependências da UTFPR na Avenida dos Pioneiros, 3131, no Jardim Morumbi, em Londrina. Na Pitágoras, ocorrerá o lançamento nas redes sociais da faculdade, com imagens da Bacia do Ribeirão Cafezal e entrevista com o gerente Industrial da Sanepar, Antônio Gil Gameiro.

O nome Hackathon vem da combinação dos termos hack, que significa programar com excelência, com marathon, de maratona. O evento reunirá estudantes dos cursos de Engenharia Ambiental da UTFPR e da Faculdade Pitágoras de Londrina em um desafio para encontrar soluções para a sustentabilidade dos mananciais, com destaque para os projetos de proteção, recuperação e conservação da Bacia do Ribeirão Cafezal.

A maratona Hackathon Ambiental 2019 será realizada em um período de 24 horas, a partir das 19h30 do dia 30 de agosto até as 19h30 do dia 31, na Faculdade Pitágoras, R. Edwy Taques Araújo, 1.100, Gleba Palhano, em Londrina. Os estudantes premiados pelas soluções inovadoras para a área ambiental terão a possibilidade de pleitear recursos do Fundo Azul, projeto ambiental da Sanepar que disponibiliza recursos financeiros para a recuperação, proteção e conservação dos mananciais de abastecimento.

O lançamento do evento no dia 5 terá a presença do gerente geral da Sanepar na Região Nordeste, Rafael Malaguido, de representantes da Gerência Industrial de Londrina, que está organizando o evento, e de Andrea Fontes, da Diretoria de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, que fará uma apresentação para os estudantes sobre a Bacia do Cafezal e o Fundo Azul.