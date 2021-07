Secretaria de Ambiente divulga cartilha digital sobre arborização urbana

Nela, o cidadão encontra informações que ajudam a realizar o plantio correto de mudas, os cuidados pós-plantio e a fazer a escolha das melhores mudas a serem plantadas

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente (Sema), elaborou uma cartilha digital sobre arborização urbana. O documento está disponível no site da Prefeitura, na aba sobre materiais informativos e educativos da Sema, e pode ser acessado clicando diretamente aqui.

Na cartilha, o cidadão encontra informações sobre a importância do plantio de árvores, quais são as espécies indicadas para cada localidade, onde devem ser plantadas as mudas, como deve ser feito o cuidado no pós-plantio e sobre a poda e erradicação. Os interessados também podem acessar o Plano de Arborização de Londrina, que está na cartilha.

De forma intuitiva, o cidadão pode clicar em um dos oito ícones e obter mais dados sobre uma dessas áreas. Entre os benefícios do plantio correto estão a regulação da umidade e da temperatura ar, a proteção do solo contra erosão, a produção de frutos para a fauna, a revitalização da área urbana e a promoção do bem-estar.

Segundo a servidora responsável pela elaboração do material informativo, Lidiani Damiani Isidoro, o objetivo da cartilha é estimular o plantio de árvores, orientando a população sobre as normas existentes e as regras para a execução correta do trabalho.

“Os profissionais da diretoria de Áreas Verdes, que atuam na fiscalização da arborização urbana, observam muitas árvores plantadas em locais errados, próximas demais a postes de energia elétrica ou cobrindo toda a extensão da calçada, sem deixar espaços para os cadeirantes ou às pessoas com deficiência. Para informar a população sobre isso e incentivar o plantio correto, surgiu a ideia de fazermos a cartilha digital e disponibilizarmos gratuitamente para todos”, explicou Isidoro.

A cartilha digital sobre arborização urbana foi elaborada pela Gerência de Educação Ambiental e pela Diretoria de Áreas Verdes da Sema.