Secretaria Estadual do Meio Ambiente determina fiscalização sobre o nível de água da Represa Capivara

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve ontem (26) com o secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Márcio Nunes, para falar sobre o nível da água do Rio Paranapanema e Represa Capivara, que passa por diversos municípios na região Norte, e que tem apresentado um volume muito abaixo do normal.

Cobra Repórter solicitou ao secretário providências no sentido verificar a situação, pois a cada dia chegam mais denúncias sobre o nível da água e a mortandade de peixes, já que a região agrega muitos piscicultores.

O secretário Márcio Nunes explicou que quando uma empresa, no caso a GTC do Brasil – China Three Georges Corporation – responsável pela Usina de Capivara, vai fazer um empreendimento, seja para uso de água ou hidrelétrica, ela precisa cumprir condicionantes, uma delas é manter o nível do seu reservatório, que é uma vasão mínima.

“Já determinei que uma equipe faça uma fiscalização neste empreendimento para verificar se está de acordo com as premissas que ele se instalou. Se isso não estiver de acordo, a empresa será notificada, já que uma empresa não pode prejudicar outros empreendimentos, pois sei que neste local tem criadouros de peixes, empresas de turismo, ambientais e pessoas que se utilizam do lago para esporte, lazer e turismo. Temos sempre que prestigiar o empreendedor para que possa gerar emprego, renda, riqueza, energia, mas eles têm que cumprir os cuidados com o meio ambiente”, afirmou Márcio Nunes ao deputado Cobra Repórter.

No último dia 18 de fevereiro, o deputado estadual Cobra Repórter aprovou na Assembleia Legislativa, um requerimento solicitando à empresa GTC do Brasil – China Three Georges Corporation, explicações por conta do baixo nível da água no rio e nas represas que banham as cidades da região.

“Este é um assunto que tem preocupado toda a região e não vamos parar até que providências sejam tomadas. Não acreditamos que o baixo nível seja por conta da falta de chuvas como chegou a argumentar a empresa. Queremos explicações mais concretas, pois o nível de água é muito menor do que nos últimos anos”, reforça Cobra Repórter.

Meire Bicudo/Asimp