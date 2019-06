Secretaria lança programa de educação ambiental para o Paraná

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, lançou o Programa de Educação Ambiental, que atenderá diversos segmentos ligados à área. O lançamento foi na segunda-feira (03) e a iniciativa está a cargo da Diretoria de Políticas Ambientais.

O programa envolve ações já desenvolvidas e bem-sucedidas. “Ele vem sendo formulado desde o início do ano”, disse a diretora, Fabiana Campos. “É uma grande meta dessa gestão consolidar um programa de educação ambiental voltado para o desenvolvimento e turismo sustentável, além da agricultura”, explicou.

Atribuições

Dentro desta iniciativa serão trabalhados temas como um programa estadual de educação ambiental, o apoio e parceria para educação ambiental formal, promoção da educação ambiental não formal, elaboração de conteúdo, atividades e campanhas; participação em programas nacionais e internacionais de educação ambiental, integração de sistemas das autarquias vinculadas, municípios e parcerias, Selo Escola Sustentável, Programa Parque Escola, promoção e articulação do cicloturismo e promoção da educação para os cuidados animais.

“Mobilizamos todas as secretarias de Estado que tenham correlação com esse programa, as Universidades Estaduais e todos os parceiros de grupos gestores para participarem conosco”, destacou Fabiana Campos.

Parque Escola

O Programa Parque Escola, que foi lançado originalmente em junho de 2011, será reintegrado ao programa da secretaria. O objetivo é trazer escolas para conhecer as Unidades de Conservação Estaduais e promover ações articuladas de educação ambiental formal com os princípios da sustentabilidade e a conservação da biodiversidade.

Para o secretário, Marcio Nunes, esse é um projeto de extensão à sala de aula. “Claro que o aprendizado dentro da sala de aula é muito importante, mas quando a gente faz um demonstrativo, em que as pessoas têm a condição de interagir, isto é grandioso”, enfatiza. Esse programa já atendeu mais de 62 mil alunos e envolveu mais de 2 mil professores.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, será aplicado um projeto-piloto em 7 Unidades de Conservação em diferentes regiões do Estado. Depois, será ampliado para outros espaços.

Conexão Ambiental

O projeto Conexão Ambiental é um portal da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, contendo informações de educação ambiental. No portal podem ser divulgados materiais de cunho educativo, informativo e didático-pedagógico, agenda de eventos temáticos e ações, projetos e campanhas voltadas ao meio ambiente.