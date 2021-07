Sema e Igreja Presbiteriana Central vão plantar mais de mil árvores

Ação acontecerá neste sábado (10), às 15h, e contará com a participação de 385 famílias voluntárias espalhadas em nove pontos da cidade, para fazer o plantio de 1.085 mudas de árvores

Em celebração aos 85 anos da Igreja Presbiteriana Central, neste sábado (10), a partir das 15h, 385 famílias voluntárias, membros da igreja, estarão espalhadas em nove pontos da cidade para fazer o plantio de 1.085 mudas árvores. A ação “Semeando Vida na Cidade de Londrina” conta com parceria da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema).

As mudas das árvores foram doadas pela Prefeitura. Segundo a gerente de Educação Ambiental da Sema, Mariza Cleonice Pissinati, a iniciativa faz muita diferença, pois na cidade há espaços vazios que precisam de arborização, como praças e fundos de vale que precisam ser reflorestados, por isso plantar 1.085 mudas em um só dia é muito relevante. “Além de plantar, as 385 famílias participantes vão cuidar das mudas nos primeiros meses pós-plantio. O acompanhamento do desenvolvimento das plantas gera nos voluntários uma satisfação por participar da ação”, contou.

Pissinati ressaltou, ainda, que para os participantes também é um aprendizado sobre a importância das árvores na qualidade de vida da população. “As crianças aprenderão que não basta inserir a muda na cova, pois a planta precisa de um tutor ao seu lado, para evitar a quebra pelo vento, por exemplo, e que a umidade pode ser mantida por mais tempo usando hidrogel dissolvido na água, ou seja, elas aprenderão sobre a importância do cuidado com a natureza”, destacou.

As árvores serão plantadas no Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon; região do Leonor – Praça Araracanga com a Rua Juntaí e Rua São José; região do Sabará – Avenida Castelo Branco com a Rua Armando Balaroti, Rua José Alves Nunes e Rua Mauro Feu Figueiras; região do Jardim Castelo – Rua Rutílio (próxima ao cemitério) e Avenida Santa Mônica com a Rua Bauxita; região do San Fernando – Rua José Ventura Pinto.

No Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon, área principal da ação, em alusão aos 85 anos da igreja, estarão presentes 30 famílias de pioneiros da igreja, as quais plantarão 85 mudas de árvores das espécies nativas, como a Peroba Rosa, Cedro, Paineira, Pau-Brasil, Pau-Ferro e Caroba. Estas famílias, que contribuíram com a construção e o desenvolvimento do município de Londrina, estarão acompanhadas pelo pastor titular da Igreja, Emerson Patriota.

O presbítero, administrador da igreja e coordenador da atividade, Alexandre Hilário, disse que a ação consolida o trabalho da igreja feito em Londrina, pois ela está presente no município desde a fundação da cidade. “As 1.085 mudas foram escolhidas em alusão aos 85 anos da Igreja Presbiteriana Central. Para os membros esta ação é muito importante, para consolidar as ações solidárias realizadas há muitos anos em Londrina, como as de doação de alimentos. E além de plantar as mudas, vamos fazer a limpeza dos locais, com o recolhimento do lixo que estiver espalhado, ressaltando a importância do cuidado com o meio ambiente”, apontou.

Ele explicou que a ação seguirá todas as medidas sanitárias necessárias impostas pela pandemia da Covid-19, como distanciamento social e o uso de máscara facial pelos participantes. Assim, as mudas já vão estar localizadas com o distanciamento necessário, executado pela Sema, para as famílias as plantarem no local certo.

