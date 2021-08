Sema realiza ação para comemorar o Dia da Árvore

População está convidada para enviar fotos e marcar a Secretaria de Ambiente nas redes sociais; ideia é contar histórias e relembrar memórias ligadas a elas

No dia 21 de setembro, no Brasil, comemora-se o Dia da Árvore e para marcar a data tão especial, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente (Sema), vai realizar a campanha “Árvore da Minha Vida”. A partir do dia 1º de setembro, as pessoas poderão postar, nas redes sociais, as fotografias sobre as árvores que marcaram a história pessoal, familiar ou comunitária e marcar as #arvoredaminhavida e #semalondrina.

Quem não tiver um perfil no Instagram ou no Facebook também pode participar. Basta enviar um e-mail para educacao.ambiental@londrina.pr.gov.br, contendo a fotografia, o nome, um telefone para contato e a breve história da árvore ilustrada. As imagens serão postadas nas redes sociais da Sema a partir do dia 1º de setembro até o dia 21 do mesmo mês. Os interessados podem participar quantas vezes quiserem.

Segundo a servidora da Gerência de Educação Ambiental, Lidiani Damiani Isidoro, a ideia é marcar o Dia da Árvore com a participação da população, que poderá resgatar as memórias e as histórias, que têm as árvores como protagonistas. Para ela, as árvores têm o poder de contar histórias e de fortalecer os vínculos construídos desde a infância e durante toda vida. “Muitas pessoas têm histórias com árvores que eram protegidas pela família ou que viraram cenário para as fotos de fim de ano. Há outras que se tornaram ponto turístico, ou que são conhecidas no bairro pelo fato de as crianças da vizinhança subirem para pegar frutos ou para brincar, ou seja, todas são cheias de histórias de afeto e de demonstração da beleza da preservação ambiental. Nós reconhecemos a importância de mantermos vivo esse vínculo e o amor pela natureza e, com essa ação, estimulamos a preservação ambiental”, disse Isidoro.

O dia 21 de setembro foi escolhido como Dia da Árvore, para marcar a proximidade do início da Primavera em todo hemisfério sul, que acontece no dia 23 de setembro. Nas cidades, as árvores garantem mais qualidade de vida para a população, concedem maior conforto térmico e acústico, além de auxiliarem na manutenção da umidade do ar. “Sabemos que as árvores são essenciais ao meio ambiente. Elas deixam o ar mais puro, regulam a umidade e a temperatura, retêm a água da chuva no solo e o protegem contra a erosão, além de produzirem flores e frutos. Além disso, elas oferecem benefícios psicológicos, pois há estudos comprovando que o contato com a natureza aumenta a sensação de bem-estar e o relaxamento”, contou a gerente de Educação Ambiental da Sema, Mariza Pissinati.

De acordo com o estudo publicado na revista Health & Place, os adolescentes que moram próximo a áreas verdes, como parques e praças, estão 36% menos propensos a apresentar problemas de saúde mental. Além desse, outras pesquisas que revelam os benefícios psicológicos que as árvores e a natureza em geral podem trazer para toda a sociedade.

