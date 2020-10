SEMA realiza campanha para coleta de pneus inservíveis

Empresas e cidadãos comuns poderão se desfazer de qualquer quantidade de pneumáticos durante a campanha

A Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) promoverá no dia 10 de novembro, das 9h às 16h, uma ação de coleta de pneus usados e que não têm mais utilidade. Os interessados em se desfazer, gratuitamente, desses materiais, deverão leva-los à sede da SEMA, que fica no Parque Municipal Arthur Thomas (Rua da Natureza, 155, Jardim Piza). A ação acontecerá no estacionamento da secretaria.

A campanha será realizada em parceria com a empresa Xibiu Comércio e Reciclagem de Pneus, de Araucária, região metropolitana de Curitiba. Na ocasião, os profissionais da empresa especializada na coleta e destinação de pneus inservíveis receberão os pneus de todos os tipos, como de bicicletas, motocicletas, carros de passeio, carriolas, ônibus, caminhões e de caminhonetes, independentemente do estado em que eles se encontrarem. Os únicos pneumáticos que não serão aceitos são aqueles usados em tratores e equipamentos agrícolas.

A geógrafa da Gerência de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Ambiente (SEMA), Mariza Pissinati, explicou que o objetivo é garantir o destino correto para pneus que estão armazenados em borracharias, oficinas, condomínios, assim como para aqueles que são encontrados em áreas irregulares, como nos fundos de vale, terrenos baldios e calçadas, por exemplo. “Podem participar da campanha pessoas físicas e jurídicas, como concessionárias de veículos, borracheiros, pequenos geradores e cidadãos comuns, com qualquer quantidade de pneus. Nossa intenção é contribuir para o descarte correto desses materiais, conforme determina a Resolução 416/2009, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)”, ressaltou.

Atualmente, o descarte regular de pneus é feito em um barracão privado, localizado na Rua Dolores Peralta, 68-B, no Parque Waldemar Hauer. Neste caso, há custo do gerador. Por isso, é comum que pequenos geradores armazenem pneus até encontrarem uma oportunidade de descarte correto. “Como normalmente há um custo para o desfazimento dos materiais, sabemos que, muitas vezes, as pessoas acabam fazendo o descarte incorreto e é isso que queremos evitar”, lembrou a geógrafa da SEMA.

Os pneus recolhidos nesta ação serão triturados e utilizados como material energético para indústrias cimenteiras da região de Curitiba. Essa será a segunda campanha que a SEMA realiza em Londrina para a coleta de pneus inservíveis. Na primeira oportunidade, realizada em fevereiro de 2019, foram coletados 3.691 pneus.

NCPML