SEMA realiza drive-thru da reciclagem

População poderá entregar equipamentos eletrônicos, óleo vegetal usado, roupas e calçados, para o descarte correto

A Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) vai realizar neste sábado (21), das 10h às 16h, o “Drive-Thru da Reciclagem”. A ação acontecerá no estacionamento do Parque Arthur Thomas, localizado na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza. Qualquer cidadão pode participar desta atividade.

O objetivo é recolher vários produtos recicláveis que estão sem uso e que devem ser descartados de maneira correta, como equipamentos eletrônicos, roupas e tecidos, óleo vegetal usado e placas de raio-x. “Nosso objetivo central é sensibilizar a população quanto à destinação correta de resíduos, que se jogados na natureza poluem o ambiente. Fizemos outras ações como esta, em comemoração ao Dia Mundial da Reciclagem, e foi muito bem-sucedida.”, explicou a gerente de Educação Ambiental da SEMA, Lidiane Damiani Isidoro.

Na arrecadação feita em agosto desse ano, participaram 200 veículos que levaram, até a SEMA, 6 toneladas de eletroeletrônicos; 2 mil peças de roupas calçados e acessórios e 160 litros de óleo vegetal usado. Em maio, a SEMA realizou outra atividade, onde foram entregues para o descarte correto 1.4 tonelada de eletroeletrônicos, 41 quilos de pilhas e baterias; 5 mil peças de roupas e calçados; 160 litros de óleo vegetal e 9 quilos de placas de raio-x. A ação faz parte de uma parceria da SEMA com o Rotary Club Londrina Sul.

Entre os materiais velhos ou sem uso que podem ser entregues estão: monitores, CPUs de computadores, teclados, celular estragado, videocassetes, aparelhos de DVD, ventiladores, roupas, calçados e acessórios e óleo vegetal.

NCPML