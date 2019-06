UEL abre hoje o Seminário de Pesquisas em Resíduos

A Universidade Estadual de Londrina abre nesta quarta-feira (05) o 1º Seminário Interdisciplinar de Pesquisas em Resíduos, no Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa). O objetivo é discutir o tema de resíduos a partir do diálogo, intercâmbio e interação entre diferentes áreas de conhecimento. O evento é promovido pela Rede Integrada de Pesquisas em Resíduos da UEL.

Outra proposta é disseminar o conhecimento gerado na Universidade junto a órgãos públicos, ONGs, comunidade local e interessados pelo tema. "É preciso estruturar ações interdisciplinares convergentes, as quais possam gerar parcerias e novos conhecimentos transversais no combate ao desperdício de materiais, redução dos impactos ambientais, sociais e econômicos, e geração de inovação, com criação de valor a partir de resíduos", diz a professora Lilian Aligleri, do Departamento de Administração, do Cesa.

A professora explica os motivos que levam à gestão ineficiente do lixo nas cidades. "São múltiplos os elementos que explicam esta situação. Desde o incipiente investimento público para mudar a realidade atual, além da elevada massa de material gerada diariamente nas residências", afirma.

Segundo dados do projeto, o brasileiro gera em média 1,1 quilos de lixo ao dia. Segundo a professora, a criação diária de novos materiais com difícil potencial de "degradabilidade", a consequente mudança na composição das embalagens, e inclusive a falta de conhecimento da população sobre os impactos e riscos da destinação inadequada do lixo também são entraves que barram avanços no setor.

Programação

As conferencistas convidadas são a professora Sylmara Gonçalves-Dias, da Universidade de São Paulo (USP), e a engenheira civil e diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Distrito Federal, Heliana Campos.

Uma mesa-redonda encerra o seminário com a participação de representantes de órgãos como da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, da 20ª Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina e da Secretaria do Estado do Meio Ambientes e Recursos Hídricos.

Organização

A Rede de Pesquisas em Resíduos da UEL é formada pelos professores Cláudio Pereira de Sampaio, do Departamento de Design, Lilian Aligleri, do Departamento de Administração, Luciano Panagio, do Departamento de Microbiologia, Jair Scarminio, do Departamento de Física, Caio Victor Lourenço Rodrigues, do Departamento de Construção Civil, e Miguel Etinger de Araújo, do Departamento de Direito Público.

Mais informações pelo e-mail sipresiduos@gmail.com