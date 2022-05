13 empresas paranaenses prospectam negócios no maior evento da saúde da América Latina

Negócios de Londrina e região, Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa expuseram produtos e serviços no estande coletivo do Sebrae Paraná na Hospitalar 2022

Vendas, contato com fornecedores e distribuidores, parcerias internacionais e apresentação de produtos e tecnologias para profissionais da saúde. Estes foram os resultados da participação de 13 empresas paranaenses na 27ª edição feira Hospitalar 2022, realizada neste mês, em São Paulo. O evento é considerado o maior do setor da saúde na América Latina. Negócios de Londrina e região, Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa expuseram produtos e serviços no estande coletivo do Sebrae Paraná.

Esta foi a primeira edição presencial da feira internacional pós-pandemia. Para a consultora do Sebrae Paraná, Liciana Pedroso, a presença das empresas em um evento de grande porte como esse é importante para acessar novos mercados, gerar negócios e parcerias. “Muitas empresas participantes iniciaram negociações com a América Latina”, cita. A feira se torna uma vitrine para a exposição dos produtos e serviços e facilita o contato com fornecedores, distribuidores e profissionais da saúde, levando mais visibilidade para os negócios.

O diretor da Jirehmaq, Rômulo Martins Petruy, participou da feira de saúde pela primeira vez. A empresa é especializada no desenvolvimento de máquinas e equipamentos automáticos para diversos setores da indústria e, durante a pandemia, desenvolveu um ventilador pulmonar para Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).

Na feira, além de apresentar o ventilador aos profissionais da saúde e prospectar distribuidores, Petruy fez contato com holandeses, que se interessaram em fornecer peças para o equipamento. A empresa londrinense já trabalha na elaboração de um contrato de distribuição do produto para o exterior. E além de prospectar parcerias internacionais, também fez muitos contatos com distribuidores brasileiros e comprovou a boa aceitação do produto por profissionais da saúde. “Avançamos anos-luz na feira”, comemora.

Veterana em feiras médicas, a 2i Produtos Odontológicos e Médico Hospitalares também levou seu portfólio de produtos e uma equipe de oito pessoas para prospectar negócios na Hospitalar 2022. O sócio e diretor comercial da empresa londrinense, Eduardo Martins dos Santos, comemora os bons resultados da participação. “Foi a melhor feira que expusemos até hoje. Batemos nossa meta de faturamento do mês em apenas três dias de evento”, conta.

Santos afirma que a empresa já exporta produtos para 13 países e, durante a feira, ampliou o número de clientes internacionais. “Abrimos novos clientes e fizemos bons negócios”, revela. Para o empresário, o apoio do Sebrae Paraná, que proporcionou a participação no evento com subsídio no estande coletivo foi muito importante para o negócio. “Somos uma empresa jovem e os incentivos ajudam bastante, mas não só isso. Nosso estande estava lindo, recebemos representantes das maiores distribuidoras do Brasil com muita qualidade”, agradece.

O proprietário da Print Press Soluções, de Maringá, Giovane Goes, que trabalha com a fabricação de pulseiras e etiquetas de identificação para hospitais, esteve pela primeira vez na Hospitalar.

“Nossas expectativas foram superadas. Conseguimos atingir um público que estávamos tentando alcançar há tempos. Fizemos muito contato com hospitais e tivemos resultados surpreendentes”, comemora. Só durante a feira, a empresa efetivou cerca de R$ 20 mil em vendas, um volume considerável, já que o custo das etiquetas é de centavos.

