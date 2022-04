Ailton Maistro participa da entrega da Comenda da Ordem do Mérito Roland ao fundador do Cervin

O prefeito Ailton Maistro e a primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro participaram, na segunda-feira, dia 11, na Câmara Municipal, da entrega da "Comenda da Ordem do Mérito Roland", ao fundador do Centro de Recuperação Vida Nova (CERVIN), Manfred Gumbel.

A honraria é de autoria do vereador Isaac Altino, com aprovação unâmime dos demais vereadores, todos presentes na sessão solene, que reuniu ainda familiares, amigos e admiradores do trabalho de Manfred Gumbel.

Aos 79 anos, alemão da cidade de Giessen, casado com Christa Volker, dois filhos, Manfred é teólogo e chegou ao Brasil em 1971. Passou por Curitiba, Atibaia/SP e Ortigueira. Chegou em Rolândia em 1978, para pastorear a Igreja do Cristianismo Decidido. Fundou o Cervin em 1985. O trabalho, que oferece tratamento, mudança de vida e oportunidades para dependentes químicos e de álcool, já recuperou cerca de 7 mil pessoas ao longo desse tempo.

Hoje, o Cervin tem 65 internos e é presidido por Edson Galvan e tem como coordenador administrativo João Alves.

A Comenda da Ordem do Mérito Roland reconhece o relevante e notável serviço prestado por ele, que no próximo dia 29, voltará em definitivo para a Alemanha, para morar com a filha e fazer um tratamento médico.

Em seu discurso, Ailton Maistro parabenizou o legado de Manfred e a atuação do CERVIN e destacou que a honraria é uma forma da cidade agradecer o brilhante trabalho social idealizado e desempenhado por Gumbel.

Maistro também valorizou a iniciativa da Câmara Municipal, em reconhecer em vida, o trabalho de Manfred Gumbel e sua imensa e inestimável contribuição para a sociedade rolandense e paranaense.

NCPMR