Apucarana: Rua Ponta Grossa será revitalizada

Fecomércio PR e Sebrae PR celebram convênio com Prefeitura de Apucarana e Sivana para implantação do Programa de Revitalização de Espaços Comerciais no município

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná (Sebrae) firmaram convênio com a Prefeitura de Apucarana e o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) para implantação do Programa de Revitalização de Espaços Comerciais no município.

O programa irá contemplar todo o trecho comercial da Rua Ponta Grossa, beneficiando cerca de 150 estabelecimentos comerciais, em oito quadras – da esquina com a Rua Miguel Simeão até o entroncamento com a rua Padre Severino Ceruti.

O termo de cooperação técnica foi assinado na terça-feira (31) pelo presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana; pelo diretor-superintendente do Sebrae PR, Vitor Roberto Tioqueta; pelo prefeito de Apucarana, Sebastião Ferreira Martins (Junior da Femac), e pela presidente do Sivana, Aída Santos Assunção. Acompanharam a assinatura o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae PR e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), Fernando Moraes; o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital; o ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário estadual da Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto); e o gerente da Regional Norte do Sebrae, Fabrício Pires Bianchi, entre outros.

Autoridades reunidas na sede do Sebrae, em Curitiba, para assinatura do termo de cooperação - Foto: Ivo Lima.

“O Programa de Revitalização de Espaços Comerciais nasceu a partir da revitalização do Sesc Paço da Liberdade, em Curitiba, em que fizemos uma parceria com o Sebrae, o poder público local e outras entidades. Esse projeto se tornou referência e virou um programa nacional do Sebrae, que tem ajudado empresários e transformado centros urbanos Brasil afora”, relembrou Piana.

Na primeira etapa, o Sebrae Paraná realizará um diagnóstico da rua, para levantamento das necessidades de melhorias estruturais e capacitações. Na sequência, será aplicada a metodologia do Programa de Revitalização de Espaços Comerciais, para transformar a identidade visual e promover melhorias estruturais nas lojas, além de aperfeiçoar a gestão empresarial, gerar ações de mercado e articular investimentos na infraestrutura pública, integrando todos os parceiros do projeto. “Já existe uma metodologia a ser trabalhada, que tem sido eficazmente aplicada em várias cidades do Paraná e do Brasil, sendo que a integração entre as entidades parcerias é o elemento fundamental para o sucesso do programa”, reiterou o diretor-superintendente do Sebrae PR.

Para o prefeito Junior da Femac, a assinatura do convênio representa a valorização do comércio e a união do setor produtivo. “A Prefeitura fará todas as melhorias na parte física da rua, trânsito, iluminação, floreiras e mobiliário urbano. Me comprometi a ouvir o empresariado para que ela fique com a cara do nosso comércio. E no final disso tudo teremos empresas mais conectadas com o momento atual, vendendo mais, gerando mais empregos, mais renda e mais riqueza para a cidade”, afirmou o prefeito.

Neto de pioneiros de Apucarana e prefeito da cidade por dois mandatos, de 2013 a 2019, Beto Preto destacou a satisfação de presenciar a implantação do projeto. “É um momento muito importante para a cidade, um investimento para a revitalização da região central. A Rua Ponta Grossa, com a Rua Rio Branco, são as ruas do comércio popular, de rua, e nós já vínhamos nessa atividade junto com a Aída Assunção, do Sivana, desde 2015/2016 e de lá para cá a ideia vem tomando corpo através do mandato do prefeito Junior que me sucedeu”, relembrou.

Representando os comerciantes apucaranenses, a presidente do Sivana agradeceu à Fecomércio PR, ao Sebrae e à Prefeitura pela chegada do programa em Apucarana. “É uma alegria imensa participar dessa assinatura. Quem gosta da cidade, quer o melhor para ela e para a Rua Ponta Grossa, tão importante para o nosso comércio. Com as ações que passarão a ser implementadas vamos incrementar o comércio de rua e vamos beneficiar mais de 150 estabelecimentos comerciais”, destacou Aída.

Asimp/Sebrae