Arapongas: População ganha mais duas unidades Meu Campinho para esporte e lazer

A população de Arapongas, na Região Norte, ganhou na sexta-feira (10) mais duas unidades do projeto do Governo do Estado Meu Campinho – agora são três no município. O investimento nas obras foi de cerca de R$ 77,3 mil, por meio de transferência voluntária da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu).

As obras foram entregues pelo secretário da pasta, João Carlos Ortega, com a presença de diversas autoridades do Estado e da região.

As unidades ocupam áreas de cerca de 1,5 mil metros quadrados e contam com campo de futebol em grama sintética, playground com piso emborrachado, iluminação em LED, bicicletário, floreiras, bancos de repouso e lixeiras.

“São obras que resgatam os valores, em especial os de família, pois agrupam equipamentos esportivos para todas as idades. Além disso, oferecem oportunidade de mudança de vida para crianças, adolescentes e jovens, tirando-os dos riscos da violência e das drogas das ruas, dando-lhes condições de se aperfeiçoarem em um esporte”, enfatizou o Ortega.

Uma das unidades, com investimento em torno de R$ 348 mil, está localizada na Rua Japuíra, no Conjunto Residencial Tropical, e recebeu o nome de Valtemir Pereira de Souza, conhecido no município como Terninho.

O outro Meu Campinho, denominado Jorge Carlos dos Santos (o Carioca), fica na Rua Papa Formiga de Crista, esquina com Rua Dançarino da Coroa Azul, no Conjunto Águias. O investimento foi de aproximadamente R$ 425 mil.

Em fevereiro de 2019, foi inaugurada a primeira unidade em Arapongas, no Jardim Del Condor, no valor de R$ 451 mil.

“Esses valores são muito maiores diante do resgate social que proporcionam. São valores sociais inestimáveis”, garantiu o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre.

