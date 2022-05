Arapongas: Sebrae Paraná oferece conteúdos gratuitos na Movelpar

Palestras com especialistas serão realizadas nos três dias de feira, no espaço do Sebrae, no Expoara Centro de Eventos

A tradicional feira de móveis de Arapongas, Movelpar Show 2022, não tem como único objetivo a exposição de produtos. O evento também oferecerá conteúdos e muito conhecimento para empresários de toda a cadeia moveleira. Entre os dias 16 e 19 de maio, o Sebrae Paraná promoverá uma série de talkshows sobre temas variados, que vão de design de mobiliário a mercado digital. Para participar, basta comparecer ao espaço Sebrae dentro do Expoara Centro de Eventos.

Serão três palestras diárias, que começam por volta das 14h e vão até às 18h. Não é necessário fazer inscrição. As discussões serão sobre: “projeto design amigo”, com dicas de empreendedorismo, inovação e ações sociais; os caminhos da marcenaria tradicional para o mercado online; design físico e digital; ergonomia e mobiliário; demandas contemporâneas do morar: a flexibilidade do mobiliário; processos criativos; e referências nacionais e atemporais do design.

A consultora do Sebrae Paraná, Cinara Tozatti, diz que a feira é uma vitrine para os pequenos empresários prospectarem parceiros para a geração de negócios e também trocarem experiências e conhecimento por meio dos conteúdos com referências no segmento. “Os talkshows são eventos informais, no formato de bate-papo, para que os especialistas levem informações e também promovam a interatividade com os participantes”, afirma.

Neste ano, em vez de estandes, as empresas vão expor seus produtos em espaços abertos identificados por tótens. E o Sebrae Paraná ofereceu a oportunidade para pequenas empresas participarem da feira com valor de locação subsidiado.

O empresário e dono de uma indústria de estofados, cabeceiras e poltronas de Arapongas, Donizete Monegatto, garantiu uma área de 80 m² dentro do espaço Sebrae na Movelpar. Veterano da feira, ele diz que esse incentivo é importante para a participação, especialmente nesse momento difícil para o mercado, que sofre com a informalidade. “Vamos investir em catálogos, materiais de divulgação e mostruário com a expectativa de prospectar novos parceiros”, declara.

A Movelpar Show 2022 será realizada entre os dias 16 e 19 de maio, das 12h às 19h, no Expoara Centro de Eventos, em Arapongas, norte do Paraná. A edição de 2022 contará com a exposição de mais de cem indústrias moveleiras de vários estados do País e com a presença de lojistas das muitas regiões do Brasil. O evento é promovido pelo Expoara e Yes Eventos, com apoio da Abimóvel, Apex, Sima, Sebrae Paraná, Blu, Prefeitura de Arapongas e Governo do Estado do Paraná, e patrocínio da Berneck e Santander.

Asimp/Sebrae