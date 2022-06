Bela Vista Do Paraíso: Deputado Cobra Repórter informa que a Sedu homologou a licitação para a construção de barracões industriais na cidade

“O que a gente quer é gerar emprego e renda para Bela Vista do Paraíso! Ter sido fundamental nesta conquista do Parque Industrial é uma grande satisfação para mim. Eu acompanhei o prefeito Fabrício Pastore em várias reuniões com o Governo do Estado para a liberação deste importante recurso. Quero agradecer o governador Ratinho Junior mais uma vez por ter atendido nosso pedido”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, ontem (21), quando informou que a secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedu) homologou a licitação para a construção de cinco barracões industriais.

Cada barracão terá, além da área do barracão, hall, administrativo, copa, banheiro, entre outros. Eles devem ser construídos na via marginal do Parque Industrial Daniel Sbzera Campana. O valor é de R$ 3.374.856,86.

O deputado Cobra Repórter ressaltou que a obra foi solicitada pelo prefeito Fabrício Pastore (Jacaré), pela vice Lucia Darcin, pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador José Maria Cardoso Verteiro, pelo vereador Geovani Pascoal e pela liderança Tom Melhado.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp