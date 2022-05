Bela Vista Do Paraíso – Deputado Cobra Repórter informa que foi autorizada a licitação para pavimentação de ruas da cidade

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, informou, ontem (09), que foi autorizada, pela secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedu), a licitação para a pavimentação de ruas de Bela Vista do Paraíso no valor de R$ 516.131,68.

Segue a relação das vias que serão pavimentadas: rua Rocha Pombo (entre as ruas Emílio Menezes e José Werner); rua Rocha Pombo (entre a avenida Castelo Branco e rua Brasílio de Araújo); rua Julieta Nassar (entre a avenida Tiradentes e a rua Carlos Dias dos Reis); rua José Antônio do Rio (entre as ruas Luiz Rabello e Rogério de Bodas); rua Luiz Rabelo (entre as ruas José Antônio do Rio e São Paulo).

“Trata-se de um pedido que chegou mim através do prefeito Fabrício Pastore (Jacaré), da vice Lúcia Darcin e do vereador Geovani Pascoal. Desde o início do meu mandato, trabalho pela população de Bela Vista do Paraíso e aproveito para destacar uma outra conquista importante nossa para a cidade: o Parque Industrial com recursos da ordem de R$ 3.808.803,35”, disse o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp