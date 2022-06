Bela Vista do Paraíso: Júri mais longo termina com a condenação de quatro réus denunciados pelo MPPR por homicídio a penas de até 28 anos

Quatro réus denunciados pelo Ministério Público do Paraná foram condenados por homicídio como resultado do mais longo julgamento no Tribunal do Júri de Bela Vista do Paraíso, no Norte Central do estado. Os crimes ocorreram em dezembro de 2017, em uma área de invasão em propriedade rural no município de Alvorada do Sul, que faz parte da comarca. A sessão estendeu-se da manhã do dia 7 até a manhã do dia 9 de junho.

Conforme a denúncia, o motivo do crime foi o fato da vítima fatal não ter acatado a ordem do líder da invasão de ir embora da propriedade em que residia – o denunciado justificava que queria vender o imóvel para outra pessoa. Ante a recusa à sua ordem, planejou o crime, com diversos cúmplices. As vítimas, dois homens, foram emboscadas ao passar de moto na frente da casa do líder da invasão. Foram perseguidos por diversos carros e motos, derrubados e depois alvejados com vários tiros. Um deles, o que residia no terreno contestado, foi morto com um tiro na cabeça, a curta distância. O outro, amigo dele, conseguiu fugir e sobreviveu.

O Ministério Público identificou e denunciou 12 pessoas por participação nos crimes (homicídios tentado e consumado), mas o processo foi dividido em três, de forma que somente quatro acusados foram submetidos a julgamento, sendo que três deles estavam presos preventivamente.

O mandante foi condenado a 28 anos de reclusão em regime fechado por prática de homicídio qualificado consumado, homicídio tentado qualificado e constituição de milícia privada. Os outros três réus receberam penas que variam de 18 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão a 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão – entre os crimes imputados aos outros réus constou também corrupção de menores, pois cooptaram um adolescente, com 15 anos na época, para participação nos delitos.

