Cambará: “Estamos voltando para a casa”, emocionam professores durante inauguração de escola

Os professores da Escola Municipal Maria Alice Bittencourt Augusto Forti em Cambará tiveram uma grande emoção na quarta-feira, 1. O prédio foi reinaugurado, justamente no dia do aniversário de 13 anos da instituição de ensino.

O investimento foi de mais de R$ 1 milhão com recursos próprios. O prefeito Neto explicou que a previsão para a obra era de aproximadamente nove meses, mas devido a Pandemia ela durou aproximadamente dois anos. “É uma emoção em poder entregar esta escola”, comenta o prefeito.

Presenças

Estiveram presentes o prefeito Neto Haggi e o vice-prefeito João Luiz Del Col; a secretária municipal da Educação e Cultura, Francieli Axman Tavares Duarte; os vereadores Marcos Roberto de Oliveira (Tetinha), Junior Olivato e João Mattar; Guilherme Cury, representando o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli; Waldir Domingues de Souza, representando o deputado federal Pedro Lupion; Gil dos Anjos, representando o deputado estadual Paulo Litro; Wellington Mello, representando o deputado subtenente Everton Marcelino de Souza; Renato José Forti, que foi casado com a professora Maria Alice que dá nome à Escola; a filha Ligia Maria Forti e o genro Luiz Gustavo da Cruz; a irmã Maria Inês Bittencourt e a prima Carolina Di Creddo Bittencourt; o pároco Antonio Carlos Qualia; os pastores David Junior Rosa e Gregório Magalhães Trindade Neto da Ordem de Pastores do município; a ex - diretora da Escola Estadual Rosa Saporski, que funcionou no prédio reformado, Katia Panichi Bastos; as secretárias municipais de Infraestrutura Urbana Claudia Guimaraes Betine, do Planejamento Beatriz Sakamoto, a diretora Beatriz Braatz, e a engenheira civil Andressa Garbeloti, responsáveis pelo projeto de reforma e revitalização do local; o policial militar José Aparecido Cunha, do Programa PROERD; secretários e diretores da Prefeitura; diretores e pedagogas das Escolas e dos Centros municipais da Educação; professores e trabalhadores da Escola Maria Alice; alunos e pais de alunos.

blog_marcos_junior@hotmail.com