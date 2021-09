CASTRAPET – Arapongas recebe castração gratuita de cães e gatos através de emenda do deputado Cobra Repórter

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve, em Arapongas, na segunda-feira (13), para conferir de perto o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet), que começou no domingo (12) e segue até esta quarta-feira (15) no Centro Social Urbano (CSU), Jardim Aeroporto. Acompanharam ele, o vereador Antonio Aparecido Ribeiro dos Santos, o Toninho da Ambulância, e a vereadora Meiry Farias.

“Destinei R$ 50 mil através de emenda parlamentar para que isso fosse possível. O prefeito Sérgio Onofre e o vereador Sebastião Ferreira da Silva, o Cecéu, fizeram essa solicitação para mim e está aí o resultado. Quero agradecer o governador Ratinho Junior e o secretário Marcio Nunes por atenderem nosso pedido. As famílias que estão aqui, em sua maioria, não têm condições de levar os bichinhos para uma castração particular e estamos oportunizando isso a elas”, ressaltou o deputado Cobra Repórter.

Segundo a prefeitura, mais de 230 animais serão atendidos pelo programa em Arapongas. O CastraPet é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da secretaria estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Equipes de veterinários são disponibilizados pelo Estado para atender prefeituras, população de baixa renda, protetores e ONGs, conforme critério e cadastro das prefeituras.

As cirurgias são gratuitas e, além da castração, os animais são microchipados, os tutores também recebem medicação para o pós-operatório e a carteirinha de vacinação com orientações. O objetivo é controlar a população de animais soltos nas ruas, que acabam sendo portadores de diversas zoonoses.

Em breve, mais municípios do Norte do Paraná serão beneficiados com o programa. Veja quais as outras cidades que receberão o CastraPet graças aos recursos destinados pelo deputado Cobra Repórter: Centenário do Sul (03 e 04 de outubro), Nova América da Colina (19 e 20 de outubro), Prado Ferreira (30 de setembro e 01 de outubro), Curiúva (11 e 12 de novembro) e Conselheiro Mairinck (17 de novembro).

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp