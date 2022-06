Cerro Azul: Festa nacional celebra a ponkan do Vale do Ribeira, no Paraná

Realizada em Cerro Azul entre os dias 09 e 12 de junho, o evento terá exposição do produto típico regional e de tecnologias, além de shows e palestras

A cidade de Cerro Azul, localizada no Vale do Ribeira, recebe a 26ª Festa Nacional da Ponkan de 09 e 12 de junho. Com estimativa de 50 mil participantes, o evento terá a exposição de ponkans e laranjas cultivadas na região, espaço para apresentação de tecnologias e inovações agrícolas, além de palestras e shows. Realizado no Centro de Eventos de Cerro Azul, a entrada é gratuita.

A Festa Nacional da Ponkan é realizada durante a colheita do cítrico identificado pelo Sebrae Paraná como um produto em potencial para possuir o registro de Indicação Geográfica (IG).

“Com a volta do evento após dois anos, por conta da pandemia, será possível demonstrar para a comunidade e visitantes o trabalho e as ações que estão sendo desenvolvido junto aos agricultores com o objetivo de valorizar os produtos e a economia local. A partir desse trabalho, a ideia é incentivar negócios sustentáveis e ter um padrão da fruta, com qualidades e características únicas”, diz o consultor do Sebrae Paraná, Ivan Evangelista.

O local terá espaço dedicado para o produtor, apresentação de inovações e tecnologias agrícolas e feira de malhas. A ponkan estará ao lado de variedades da tangerina expostas para que o visitante possa conhecer. Ainda serão realizadas capacitações para os produtores, por meio de palestras abordando temas como a melhora da produção e aposentadoria.

Segundo o secretário municipal de Projetos, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Alexandre Dantas Briguetti, os produtores familiares movimentam 70% do PIB (Produto Interno Bruto) de Cerro Azul.

“Estamos retomando o evento com o objetivo de valorizar o que temos de mais importante no município. Com uma estrutura renovada, espaço diferenciado para o produtor, trazendo o olhar de valorização local e fortalecendo o reconhecimento nacional de Cerro Azul. Além disso, estamos felizes com o processo de Indicação Geográfica, pois acreditamos que irá trazer uma chancela importante ao produto, que já possui uma diferenciação de sabor e coloração específica da região”, celebra.

A região conta com 130 produtores que trabalham diretamente com a Cooperativa de Processamento Alimentar e Agricultura Familiar Solidária do Vale do Ribeira Paranaense (Copavale) e a Cooperativa dos Produtores do Vale (Provale). Para a presidente da Copavale, Debora Aparecida do Nascimento, as expectativas são positivas.

“Acredito que essa edição contará com um bom público e vamos retomar as festividades da safra da ponkan. Vejo, principalmente, como um momento de divulgação do trabalho que vem sendo realizado junto aos produtores locais e aos residentes para trazer maior valorização ao trabalho realizado na região”, finaliza Debora.

Programação

A abertura da Festa Nacional da Ponkan será realizada na quinta-feira. Com início às 19h, será realizado um culto de abertura e, na sequência, o show da Banda Adoração Campeira. Na sexta-feira, estão previstos shows dos artistas Jeann & Julio, Biron da Pisadinha e Henrique Strada.

Está previsto para sábado, às 14 horas, a realização da cerimônia de abertura oficial do evento, com a presença de autoridades locais e estaduais. Além disso, serão realizados os shows das duplas sertanejas Guilherme & Benuto e Zé Paulo & Alex. Para a presença na área do show, no sábado, é necessário apresentação de ingresso, disponível para compra via site. A programação oficial do evento será finalizada no domingo, com missa campal e almoço, com costela fogo de chão. Estão previstos ainda shows da Minha Banda é Uma Festa e do Grupo Rodeio. Mais informações sobre a festa estão disponíveis pelo site ou pelo telefone (47) 98865-6458.

Indicação Geográfica

A ponkan do Vale do Ribeira foi eleita pelo Sebrae como um produto com potencial para possuir o selo de Indicação Geográfica. Atualmente, estão sendo levantados estudos para identificar em qual modalidade o produto irá realizar o pedido para o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).