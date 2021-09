CISNORPI tem nomeação oficial realizada

O Governador Carlos Massa Ratinho Júnior deu a nomeação oficial de posse para os integrantes da diretoria do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI). A solenidade aconteceu na quinta-feira, 2 de setembro, em Jacarezinho.

O presidente é o prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares que foi escolhido por unanimidade em dezembro do ano passado. Adelita Parmezan, prefeita de Quatiguá é a vice-presidente, Dionísio Alencar, prefeito de Pinhalão, 1° suplente de vice presidente, José Izac, prefeito de Santana do Itararé, 2° suplente de vice presidente, Bonato, prefeito de Ribeirão Claro, como secretário, Alex Sandro, prefeito de Conselheiro Mairinck, 1° suplente de secretário, e Paulinho, prefeito de Salto do Itararé, 2° suplente de secretário.

“O CISNORPI é uma referência. Quero parabenizar a todos os funcionários que se empenham diariamente no atendimento dos pacientes de todo o Norte Pioneiro”, comenta o Presidente Marcelo Palhares.

O CISNORPI no mês de março inaugurou a Clínica de Fonoaudiologia. O investimento é de R$ 100 mil e tem duas profissionais fonoaudiólogas, duas cabines de audiometria (uma nova e o investimento é de R$ 3.700), um aparelho de Bera (sendo o investimento de R$ 54.998,00 através de Emenda Parlamentar), um aparelho de audiometria e um aparelho de imitanciometria.

Com esta ação, a intenção é que o próprio CISNORPI possa realizar o credenciamento de aquisição dos aparelhos auditivos para as pessoas que necessitam dos municípios consorciados.

Municípios atendidos pelo CISNORPI: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.