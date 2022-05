Conecta Apucarana fomenta a cultura da inovação e coloca cidade no mapa do ecossistema nacional

Em quase quatro anos de existência, governança já articulou a criação de importantes políticas públicas e colocou em prática estratégias para alavancar o desenvolvimento local

De 2018 para cá, a cidade de Apucarana, no norte do Paraná, vive uma transformação e viu emergir uma nova matriz econômica: a da tecnologia. Isso graças ao trabalho realizado pelo Conecta Apucarana, uma governança criada para fomentar a cultura da inovação e contribuir com o desenvolvimento local e da região do Vale do Ivaí.

O Conecta Apucarana tem como parceiros o Sebrae Paraná, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Prefeitura de Apucarana, Senai, UTFPR, Unespar, FAP e Sicoob. Entre os trabalhos realizados no período foi o mapeamento do ecossistema de inovação da cidade, que destacou os setores do Agronegócio, Têxtil, Eletrometalmecânico e da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) como mais potenciais para a inovação.

Foram várias as ações realizadas pela governança, a começar pela articulação de políticas públicas necessárias para um ambiente de negócios tecnológico e inovador, com a aprovação da Lei da Inovação, a formação do Conselho Municipal de Inovação, e a instituição do Fundo Municipal da Inovação.

Paralelamente, o grupo promoveu curso para a criação de startups, os eventos Startup Weekend, Você conectado ao futuro e dois hackathons, um voltado para causa social e outro ambiental, além dos programas Conexão Apucarana e Conexão Jovem, que visam estimular o surgimento de negócios inovadores com apoio de instituições como incubadoras e aceleradoras.

A cidade também ganhou o Espaço Conecta, que abriga incubadora, auditório para eventos e treinamentos, e coworking - ambiente de trabalho colaborativo. Outro habitat de inovação, criado em parceria com o Sebrae Paraná na cidade, foi a Incubadora de Inovações da UTFPR.

Na avaliação do consultor do Sebrae Paraná, Tiago Correia da Cunha, a parceria com o Conecta Apucarana tem produzido diversos resultados, especialmente na elaboração de políticas públicas, criação de startups e negócios inovadores.

“O município hoje figura no mapa dos ecossistemas de inovação do Brasil, como um em desenvolvimento. O volume de iniciativas da governança tem contribuído para a construção de uma cidade inteligente e inovadora”, afirma.

Solução para demanda real

Um dos negócios que surgiu a partir de eventos promovidos pelo Conecta Apucarana é a startup Apukasoft, dos sócios-fundadores Paulo Eduardo Gatto, Fabio de Carvalho Rodrigues e Vivian Vicentina Cruzatto. A partir de uma demanda da prefeitura, eles criaram o Cartão Cesta Básica (CCB) com o objetivo de oferecer mais autonomia aos beneficiários, já que muitos deles enfrentam dificuldades para buscar a cesta de alimentos na sede do Cras mensalmente e parte deles não utilizam todos os itens doados.

Os empreendedores desenvolveram um cartão em que a prefeitura deposita o benefício em dinheiro, para que os beneficiários comprem os itens da cesta nos supermercados credenciados. Com a ajuda da inteligência artificial, os estabelecimentos conseguem evitar a compra de itens que não fazem parte da cesta básica, assim como limitar a quantidade de cada um deles. “Conseguimos garantir que o recurso público de fato seja destinado para a segurança alimentar das famílias”, afirma Paulo Eduardo Gatto.

Os usuários podem acompanhar o saldo do cartão e histórico de compras por um aplicativo de celular. E, para aqueles que não possuem um smartphone ou não têm acesso à internet, a startup desenvolveu um totem simples para consulta dentro dos supermercados, em que o beneficiário aproxima o cartão e visualiza o saldo disponível antes de efetuar a compra. A validação no caixa é feita através de foto. A startup será acelerada e pretende escalar a solução para outras prefeituras do país.

Apucarana no mapa nacional da inovação

Para o presidente da Acia e membro do Conecta Apucarana, Wanderlei João Faganello, a participação do Sebrae Paraná foi fundamental para oferecer a metodologia para a formação do ecossistema de inovação e o apoio necessário para as ações. “Ficamos entre os 58 ecossistemas do Brasil participantes do Prêmio Nacional de Inovação”, comemora. Para o futuro próximo, Faganello cita a criação de um Centro de Inovação e um Parque Tecnológico do Vale do Ivaí.

Também estão em andamento os projetos do ISS Tecnológico e o decreto regulatório do sandbox, um ambiente experimental para modelos de negócios inovadores que buscam testar e validar suas tecnologias antes de aplicá-las na versão final sem precisar pedir permissão ao poder público para cada teste. “Queremos criar um ambiente e estrutura diferenciados para fazer com que os talentos fiquem em Apucarana”, aponta.

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Lopes Mendes, lembra que a mão de obra absorvida pela tecnologia e inovação é mais especializada e possui mais valor agregado. Segundo ele, o município conta com três universidades bem engajadas no projeto e agora quer envolver os colégios técnicos visando o aumento da renda per capita e da formalidade. “Hoje, temos um polo de confecção forte, mas que ainda sofre com a informalidade. Acreditamos que a tecnologia vai impulsionar o desenvolvimento e os outros setores. Com mão de obra mais qualificada e maiores salários toda a cidade ganha, o município gera mais receitas e as empresas vendem mais”, explica.

Mendes pontua, porém, que ainda é necessário engajar mais pessoas e fomentar essa cultura da inovação em toda a região, para que os municípios cresçam juntos. “Temos que trabalhar para ampliar esse ecossistema, não podemos pensar só no desenvolvimento de Apucarana, queremos crescer junto com os nossos vizinhos”, justifica.

Asimp/Sebrae Paraná