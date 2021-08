Cornélio Procópio: Prefeitura vai investir r$ 2 milhões na reestruturação do lago São Luiz

O prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche, anunciou que a prefeitura está montando um amplo projeto de revitalização do Lago São Luiz de forma a transformá-lo em novo cartão de visitas do município. Um amplo projeto arquitetônico está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento, envolvendo recursos de aproximadamente R$ 2 milhões que virão do Governo do Estado através de gestão política do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB).

Com as melhorias projetadas para o local, a Administração Pública pretende unir em um só espaço preservação ambiental, turismo, lazer, economia, cultura e outras atividades. O objetivo é valorizar esse espaço público na zona urbana do município, tornando-o mais atrativo e agradável para a convivência dos procopenses. O processo de revitalização prevê a colocação de novos elementos para atender todas as idades.

“O primeiro passo foi dado quanto escolhemos aquele espaço para instalar ali o nosso Centro de Arte e Esporte Unificado (CEU das Artes), Agora, com o novo projeto, vai integrar, em um mesmo espaço outras atividades. Com os recursos conseguidos pelo deputado, vamos transformar o lago e seu entorno em um dos melhores locais de lazer do município”, adiantou Hannouche.

O projeto prevê intervenções em toda a orla do lago, com melhorias de urbanização e paisagismo para oferecer conforto à população de todas as idades. Os recursos virão do Programa Estadual de Parques Urbanos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. O projeto está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento e, entre as principais melhorias, está a pista de caminhadas sustentável.

“Atualmente, temos uma pista em forma de ferradura. Pelo projeto, será fechado o cerco com uma rampa sobre o lago paralela à Rua João Reghin”, adiantou a arquiteta Simone Braga Amin, diretora municipal de Planejamento e responsável pelo projeto. Será emborrachada em toda sua extensão com material importado e moldada no local com emprego de borracha moída colorida.