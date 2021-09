Deputado Cobra Repórter garante unidades do Meu Campinho para Bela Vista do Paraíso e Rolândia

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), esteve na terça-feira (31), em reunião com o Chefe da Casa Civil, Guto Silva, juntamente com os prefeitos de Bela Vista do Paraíso, Fabrício Pastore, o Jacaré, de Rolândia, Ailton Maistro, e o presidente da Câmara, vereador Reginaldo Silva e garantiu a quarta unidade do Meu Campinho para Rolândia e uma para Bela Vista do Paraíso.

"Já tivemos a garantia do Guto Silva da nova unidade do Meu Campinho para Bela Vista, que é uma promessa de campanha do Jacaré e um anseio da população, e conseguimos uma quarta unidade do projeto para Rolândia, a pedido do vereador Reginaldo Silva”, afirmou Cobra Repórter.

A cidade já possui o Meu Campinho no Jardim Nobre, já entregue à população, e as unidades dos Jardins Santiago e Roland Garten, que estão sendo finalizadas.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp