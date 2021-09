Deputado Cobra Repórter solicita Voto de Louvor para homem  que salva criança de atropelamento em Rolândia

A cena é assustadora, mas com final feliz! Um vídeo captado por uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma criança sai de casa e atravessa a rua por trás de um caminhão de lixo. Foi na cidade de Rolândia.

O garoto não vê que vinha um carro na direção contrária e, por pouco, não acontece uma tragédia: o profissional que trabalhava no caminhão de lixo, chamado Kelvin Jhonatan Santos Barbosa, puxou o menino pelo braço e o salvou do atropelamento.

“Assim que vi o vídeo já providenciei um requerimento solicitando Voto de Louvor da Assembleia Legislativa pela atitude desse rapaz que, para mim, é um herói”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Meire Bicudo e Veruska Barison/Assim