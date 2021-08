Evento online reúne Prefeituras da Região de Maringá e Ministério das Comunicações na próxima terça-feira

Webinar das Cidades Digitais visa promover a troca de experiências sobre transformação digital dos serviços públicos. Inscrições estão abertas e gratuitas

Na próxima terça-feira (31), o evento online da Rede Cidade Digital (RCD) promove o compartilhamento de experiências tecnológicas entre os municípios da Região de Maringá. O Webinar das Cidades Digitais, que está com inscrições abertas, mostra como Prefeituras de Astorga, Marialva, Maringá investem em tecnologia visando melhorar a eficiência dos serviços prestados à população. “A transformação digital, acelerada pela pandemia, traz inúmeros benefícios de economia e melhoria na prestação do atendimento. No encontro vamos entender como as cidades estão utilizando a tecnologia e a inovação na promoção do desenvolvimento socioeconômico”, resume o diretor da RCD, José Marinho.

A prefeita de Astorga, Suzie Pucillo, o prefeito de Marialva, Victor Martini, e o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Cordiolli, são alguns dos convidados confirmados para o encontro virtual da próxima semana.

Será o 63º evento online e consecutivo da Rede Cidade Digital desde o início da pandemia. Toda terça-feira, às 10 horas, prefeitos, gestores, servidores e especialistas reúnem-se para tratar de inovação e modernização da gestão municipal. Mais de 2.100 Prefeituras de 12 Estados brasileiros (PR, RS, SC, SP, MG, MS, BA, RJ, CE, PE, ES e MT) já participaram do Webinar. “Promove a interação e a troca de experiências com o intuito de trazer ideias que possam contribuir com o planejamento para tornar as cidades mais inteligentes, principal e único caminho para desenvolver as cidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, completa Marinho.

Políticas públicas federais

O Webinar das Cidades Digitais da Região de Maringá também terá participação da coordenadora-geral de Projetos de Infraestrutura para Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino, que traz detalhes dos projetos em andamento na pasta que visam melhorar a conectividade nos municípios.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos e representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O evento é apresentado pela jornalista Valdireni Alves e tem a parceria da S. Clara Comunicação, Sigma Telecom, Furukawa Eletric, IPM Sistemas e Pare Fácil - Estacionamento Rotativo Digital, além do apoio do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) e Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep).