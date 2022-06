Ex-vereador de Uraí, Severino Nunes de Araújo, recebe homenagem Assembleia Legislativa

O ex-presidente do diretório do PSB no estado, Severino Nunes de Araújo, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Paraná durante a sessão plenária de ontem(20) com o título de Cidadão Honorário Paranaense. Pernambucano, o hoje segundo suplente do senador Álvaro Dias (PODE), creditou ao povo paranaense a honraria proposta em 2007 pelo então deputado estadual Antônio Belinati e que teve a entrega requerida pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD).

“Minha luta e empenho pelos direitos democráticos e dos trabalhadores foram sobre um modo de vida em defesa dos mais humildes, dos mais precisados”, falou o político que iniciou sua trajetória como vereador em Uraí, no Norte do Paraná, antes de comandar o PSB estadual por 27 anos. “Recebo esta homenagem em respeito à Assembleia Legislativa e ao povo do Paraná”, reforçou.

Para o ex-deputado Antônio Belinati, Severino Araújo é uma referência na política desde a vereança. “Um patrimônio notável na democracia que prega liberdade e igualdade, na defesa dos mais humildes em luta pelo povo”, disse. O mesmo foi dito pelo primeiro secretário do Legislativo, Luiz Cláudio Romanelli. “É um vencedor e este título é uma justa forma de reconhecer sua importância para a vida pública do estado”, frisou o deputado.

O senador Álvaro Dias falou da trajetória de Severino Araújo desde a participação dele no governo de Pernambuco, com o então governador Miguel Arraes, até hoje. “Jamais vi alguém tão leal a seu partido, à sua família e aos seus ideais”, disse. A afirmação foi seguida pelo presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD). “É um símbolo da política pelos feitos, pela história e pelo tempo que está no Paraná, digno e merecedor desta homenagem” frisou.

Participaram da homenagem ainda o deputado federal Luciano Ducci (PSD) e o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati.

História

Severino Nunes de Araújo nasceu em Limoeiro, no Pernambuco, em 1939. Militou na esquerda brasileira desde o início de sua carreira política. Foi delegado assistente de Trabalho no primeiro mandato de Miguel Arraes como governador pernambucano. Migrou para o Paraná em razão de perseguição política em seu estado natal e se estabeleceu em Uraí, onde se elegeu vereador após um período de clandestinidade até 1975. Cumpriu 12 anos de vereança. Foi presidente do PSB no Paraná por 27 anos.

ALEP