Ibaiti em busca de recursos e investimentos

O prefeito de Ibaiti Dr. Antonely de Carvalho e o vice-prefeito Ulisses estiveram em Curitiba na última semana em busca de recursos e investimentos para o município. Acompanhados pelos vereadores Jose Oscar Belão, André Zaninetti Zebra, Cezar Tropesso, Valdir da farmácia, Luciano Berges e Verinha fizeram uma extensa agenda com o deputado estadual Alexandre Cury.

Inicialmente estiveram na Companhia de Abastecimento e Saneamento (SANEPAR) para tratar sobre os atuais e novos investimentos em saneamento básico para Ibaiti. Também estiveram na Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP) tratando da militarização do bombeiro do município.

Na Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB), em conversa com o Secretário Norberto Ortigara foi debatido sobre a pavimentação do Patrimônio do Café, e os projetos de mudas de morango e mudas de café.