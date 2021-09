Jacarezinho: Programa “Acelera Saúde” valoriza profissionais

Os funcionários do setor da saúde pública do município de Jacarezinho receberam na quinta-feira, 2, a premiação da primeira edição do “Acelera Saúde”. A intenção é valorizar os profissionais do setor e buscar cada vez melhorar mais o atendimento.

As unidades básicas de saúde foram avaliadas pelos quesitos “Gestante”, “Hipertenso”, “Diabético”, “Exame de sífilis e HIV – Gestantes”, “Gestante de atendimento odontológico”, “Citopalógico” e “Cobertura Poliomelite e Pentavalente”.

“É mais uma ação de incentivo que estamos fazendo para a valorização dos profissionais da área da saúde. Quero parabenizar a todos os envolvidos”, comenta o prefeito Marcelo Palhares.

Em primeiro lugar pelos quesitos ficou a Unidade Básica de Saúde da Vila São Pedro 2. Em segundo lugar a UBS do Parque Bela Vista e em terceiro a unidade do Jardim São Luiz.

O vereador Dorival de Souza, o Val, participou da entrega e destacou a ação. “É um programa muito importante. Quero parabenizar não só aos vencedores, mas todos os profissionais da área da saúde que se empenham diariamente em prol de nossa população”, finaliza o vereador Val.

