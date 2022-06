Jacarezinho: Projeto do SRI, Norte Pioneiro, vence prêmio Prefeito Empreendedor, do Sebrae Paraná

Em nome dos 11 municípios que integram a governança regional, o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, recebeu o reconhecimento

O trabalho desenvolvido pelo Sistema Regional de Inovação (SRI) do Norte Pioneiro do Paraná foi reconhecido com o prêmio de Prefeito Empreendedor, concedido pelo Sebrae Paraná. Representando os 11 municípios que integram a governança, o prefeito de Jacarezinho, Marcelo José Bernardelli Palhares, recebeu o troféu, na categoria “Governança Regional e Cooperação Intermunicipal”, durante cerimônia realizada em Curitiba, na terça-feira (31). A etapa nacional do prêmio, que está na XI edição, acontecerá no dia 28 de junho, em Brasília.

O SRI foi criado com o objetivo de promover, por meio de ações contínuas e integradas de uma rede múltipla de atores públicos e privados, o aumento e melhoria dos processos de inovação e competitividade na economia para alavancar o desenvolvimento do norte pioneiro do Paraná.

O projeto envolve os municípios de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cambará, Bandeirantes, Andirá, Carlópolis, Ibaiti, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, e tem o apoio de instituições de ensino superior, Sebrae Paraná e Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI-PR).

O SRI tem como um dos focos a ampliação da cultura da inovação e empreendedorismo, por isso, trabalha com ações de médio e longo prazos que não são próprias de governos específicos, mas a base estratégica para futuras gestões e parceiros. Até 2016, mal se falava em inovação na região e a maioria das pessoas nem sabia o que era uma startup.

No ano passado, a inovação esteve entre os três temas mais procurados pelos cerca de 11 mil empreendedores atendidos pelo Sebrae Paraná na região. A rede de atendimento aos pequenos negócios do norte pioneiro é formada pelo Escritório do Sebrae Paraná em Jacarezinho, Ponto de Atendimento em Andirá e 26 Salas do Empreendedor. Em 2021, as salas localizadas nos 11 municípios que integram o SRI responderam por 86% do total de atendimentos realizados a empresas.

Marcelo Palhares destacou a importância do esforço coletivo e apoio dos prefeitos dos 11 municípios que compõem a governança para o sucesso do SRI - Foto: Inove.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo José Bernardelli Palhares, destacou a importância do reconhecimento e lembrou das 11 cidades do norte pioneiro que fazem parte desse trabalho de levar a inovação para os pequenos negócios. “Sabemos que as micro e pequenas empresas são responsáveis pela geração de dois terços dos empregos e o trabalho do SRI é fomentar o desenvolvimento desses negócios”, afirmou. Para ele, a atuação da governança tem alavancado toda a cadeia produtiva da região.

Na avaliação do consultor do Sebrae Paraná, Odemir Capello, o SRI contribuiu para que a região evoluísse bastante nos últimos anos. “Esse apoio dos municípios e seus prefeitos é muito importante nesse trabalho de planejamento estratégico com foco no desenvolvimento regional. É um projeto que convida as cidades a pensarem coletivamente”, analisa. Ele lembra que o SRI começou com a adesão de cinco municípios e hoje já tem a participação de 11 e muito espaço para crescer.

No total, 20 prefeitos paranaenses foram finalistas em 8 categorias: Desburocratização; Governança Regional e Cooperação Intermunicipal; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Cidade Empreendedora; Empreendedorismo na Escola; Inovação e Sustentabilidade; Sala do Empreendedor; e Compras Governamentais.

Confira a lista de vencedores da Etapa Estadual 2022, por categoria:

Desburocratização: Heraldo Trento, prefeito de Guaíra, com o projeto “Guaíra Desburocratizando o Desenvolvimento”.

Governança Regional e Cooperação Intermunicipal: Marcelo José Bernardelli Palhares, de Jacarezinho, com o projeto “Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro.

Compras Governamentais: Marcelo Belinati Martins, de Londrina, com o “Programa Compra Londrina: Estratégia de Retomada Econômica pós-Covid19”.

Marketing Territorial e Setores Econômicos: Luiz Carlos Beletti, de Tupãssi, com o projeto “Tupãssi Que Me Faz Tão Bem”.

Cidade Empreendedora (Região Sul): Francisco Lacerda Brasileiro, de Foz do Iguaçu, com o projeto “FozDesenvolve”.

Empreendedorismo na Escola: Fábio de Oliveira D'Alécio, de Ubiratã, com o projeto “Empreendedores do futuro: cooperação, parceria e inovação”.

Inovação e Sustentabilidade: Celso Fernando, de Guarapuava, com o projeto “Inova Guarapuava”.

Sala do Empreendedor: Elizabeth Silveira Schmidt, de Ponta Grossa, com o projeto “Sala do Empreendedor: inovação para incluir e desenvolver”.

Asimp/Sebrae Paraná