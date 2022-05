Jacarezinho: UENP e Prefeitura discutem Plano de manejo para unidades de conservação

A Assessoria de Gestão das Políticas de Sustentabilidade (AGPS) da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em conjunto com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Jacarezinho, promoveu, na quinta-feira, 12, reunião com empresas da cidade para a promoção do projeto que irão desenvolver em conjunto para o plano de manejo das unidades de conservação de Jacarezinho: Parque Ecológico Marciano de Barros (Parque da Experiência), Parque Ecológico João Garbelini (Barragem) e Parque Ecológico Syllas Peixoto (Mata do Barão).

A Lei n° 9.985/2000 institui o Sistema Nacional de Unidades de Conversação da Natureza. Segundo ela, as Unidade de Conservação são “Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”; e o Plano de Manejo é o “Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”.

A engenheira ambiental responsável pela AGPS, Johicy Parra, explica que o projeto de plano de manejo “envolverá diferentes áreas de pesquisa (Qualidade da Água, Qualidade do Solo, Botânica, Zoologia Invertebrados, Zoologia de Vertebrados, Geoprocessamento de Dados Demográficos, Geografia Humana e Educação Ambiental) e, de forma multidisciplinar, possibilitará conhecer melhor e propor ações futuras para a conservação e ambiental, turístico e social nas três unidades de conservação da cidade”.

“A parceria entre a Universidade, o poder público e o setor privado é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável do nosso município. Através desse apoio, podemos desenvolver a pesquisa, que trará benefícios futuros aos cidadãos, bem como incentiva a conversação da natureza”, destacou a diretora geral de Meio Ambiente de Jacarezinho, Ana Carolina Santos Andrade.

Também participaram da reunião o diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UENP, professor André Luís Salvador; o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Jacarezinho, Carlos Alberto Lopes; o secretário de Indústria, Comércio turismo e serviços de Jacarezinho, Leandro Lima; e representantes das empresas Dallon e Usina Maringá. Novos encontros serão realizados para angariar fundos e viabilizar a concretização do projeto até o fim do semestre. “A parceria pública – privada é fundamental para incentivar projetos ambientais”, finaliza Johicy.