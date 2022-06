Kaloré recebe R$ 8,5 milhões do Estado, com destaque para as obras de asfalto

Os investimentos do Governo do Estado em melhorias urbanas chegam a R$ 8,5 milhões em Kaloré. São 21 ações diversas que melhoram a infraestrutura do município. Entre as ações realizadas via Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), que mantém convênios com as prefeituras, estão quatro projetos de pavimentação e seis de recape.

O maior projeto de pavimentação teve um investimento de R$ 1,2 milhão e beneficiou o Distrito de Jussiara. As obras que incluíram a pavimentação e as calçadas melhoram as condições de tráfego de veículos e pedestres e trazem outros benefícios à população.

“Para a comunidade, significam o fim da convivência diária ora com a poeira, ora com a lama. O pó, além do incômodo da sujeira, causa em vários moradores problemas respiratórios e, no período de chuvas, as ruas sem pavimento sofrem com o tráfego e possíveis erosões, o que pode resultar até mesmo em trechos intransitáveis, comprometendo a locomoção dos moradores, além de dificultar enormemente o acesso dos alunos às escolas”, explica Felipe Rejani, engenheiro civil da Prefeitura de Kaloré.

Cerca de 70% dos municípios do Paraná têm até 15 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O investimento em Kaloré (3.996 habitantes) faz parte do montante de R$ 1,14 bilhão que o Governo do Estado destinou, desde 2019, em obras de infraestrutura, aquisições de equipamentos, bens e serviços nesses municípios.

Foram 2.688 ações exclusivas neles de um total de 4.600 implementadas, via SEDU, pela gestão em todo o Paraná. As obras de pavimentação são as mais demandadas, o que representa a aplicação de R$ 275,8 milhões na implantação de asfalto, recapeamento asfáltico, pavimentação em concreto e blocos de concreto. Os serviços de recuperação e revitalização de ruas já asfaltadas, conhecidos como recape, receberam R$ 190,6 milhões.

As demandas são trazidas pelos prefeitos, de acordo com as necessidades das suas populações, e esse encaminhamento passa por análise técnica. Os recursos da SEDU são liberados por meio do Programa de Transferência Voluntária ou via operações de crédito pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM) e com contrapartidas municipais.

“Uma das grandes ações do Governo é não deixar ninguém de lado. Damos atenção a todos os municípios, olhando a partir de suas particularidades, para que as populações tenham os mesmos ganhos em padrão de vida, seja em grandes ou pequenos municípios. Estamos de olho num crescimento homogêneo”, enfatiza o governador Carlos Massa Ratinho Junior.