Leópolis – Vereador Brunão solicita o título de Cidadão Honorário ao Deputado Cobra Repórter

O vereador de Leópolis, Bruno Rafael Pinheiro de Souza (Brunão), solicitou o título de Cidadão Honorário ao vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD). O pedido foi apresentado nesta quarta-feira (08) e, nos próximos dias, irá para votação na Câmara Municipal.

“Será uma grande honra receber o título de Cidadão Honorário de Leópolis! Quero agradecer o vereador Brunão pela iniciativa e confiança em meu trabalho. Agradeço também o prefeito de Leópolis, Alessandro Ribeiro, Sandrinho, e os demais vereadores. Esse é um reconhecimento do trabalho que tenho feito pelo município através de atendimentos pelo gabinete e também pelas emendas destinadas”, disse o deputado Cobra Repórter. O título de Cidadão Honorário é concedido exclusivamente a pessoas que não tenham nascido no município e que tenham devida importância ou serviços prestados à cidade.

O deputado aproveitou para lembrar que liberou, recentemente, recursos para a licitação da revitalização da praça do trevo e para aquisição de máquinas rodoviárias. O deputado Cobra Repórter destacou ainda que já levou outros investimentos importantes do Governo do Estado para Leópolis como, por exemplo, a construção de casas populares, o Centro de Convivência do Idoso, um moderno sistema de coleta e tratamento de esgoto, veículos para a saúde, a licitação para a construção de um barracão industrial, entre outras obras importantes para o desenvolvimento da cidade.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp