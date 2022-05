Maringá: Padre Reginaldo Manzotti abre a 48ª Expoingá

Após dois anos, o Padre Reginaldo Manzotti retorna à cidade de Maringá para abrir a programação da 48ª Expoingá, na Sociedade Rural de Maringá - Arena Coberta Joaquim Romero Fontes. O evento acontece no na próxima quinta-feira, 5, às 19h30 terá abertura com a Santa Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Frei Severino Clasen e concelebrada pelo sacerdote. Em seguida, Padre Manzotti apresenta seu show de evangelização pela música “Tempo de Inovar”, pela primeira vez na cidade.

A apresentação será gratuita, sendo o único dia do evento com os portões totalmente abertos. Os ingressos podem ser retirados na Rádio Colmeia, na rua Vereador Basílio Sautchuk, 356. A organização do evento pede para que o público troque seu ingresso por itens de higiene pessoal e agasalhos, para serem doados para as diversas entidade filantrópicas da região. “Se houver bilheteria, que seja para caridade”, afirma Padre Reginaldo Manzotti.

Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem mais de 7 milhões de seguidores no Facebook, mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, mais de 3 milhões de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, 705 mil seguidores no Twitter e mais de 100 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, que recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.

