Norte Pioneiro: Sancionada Lei que fortalece o Turismo no Norte Pioneiro

O projeto de lei do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que reconhece a Atunorpi (Associação Turística do Norte Pioneiro) como uma instituição de Utilidade Pública, foi sancionado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Publicada no Diário Oficial do Estado, a proposição foi convertida na lei estadual 20.682/2021.

“O turismo pode dar grande contribuição para a retomada da economia e merece toda a nossa atenção”, afirmou Romanelli na terça-feira (31). “A Atunorpi é uma associação que trabalha em conjunto com os municípios da região para fortalecer o grande potencial turístico do Norte Pioneiro e esse esforço merecia ser reconhecido”.

Romanelli ressalta que o Norte Pioneiro reúne um leque de atrações que têm potencial para ampliar significativamente o número de turistas que já visitam a região. “Toda a nossa região conta com atrativos como cachoeiras, praias artificiais, morros, trilhas e fazendas centenárias”, sustenta o deputado. “Além disso, há roteiros estruturados de turismo rural e religioso”.

Segundo o deputado, a confluência de rios e reservatórios de hidrelétricas estimula muito a procura pela prática de esportes náuticos e pesca esportiva. Além disso, existem opções para atividades radicais e de aventura, como rafting, canoagem, mergulho, trekking, asa delta, voo livre, paraglider e parapente.

“Todo o acervo de belezas naturais e históricas tem condições de gerar novas oportunidades de emprego e renda e atrair grandes investimentos para o Norte Pioneiro”, afirma Romanelli, destacando que a primeira unidade do grupo internacional Hard Rock Hotel está sendo construída na região.

Além do título de Utilidade Pública para a Atunorpi, Romanelli também propôs uma lei que institui o Portal Turístico Ilha do Sol. A iniciativa, explica ele, é uma forma de criar uma marca para os produtos turísticos do Norte Pioneiro e visa beneficiar diversos municípios da região.