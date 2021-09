Pitanga: Entrega de 13 regularizações fundiárias para moradores

Na última semana foi realizada a entrega de 13 escrituras de regularização fundiária registradas através do Programa Morar Legal para moradores da Rua 1º de Maio.

Em breve, há a previsão de entrega de mais de 500 regularizações, que beneficiarão moradores da Rua Diogo Feijó, Britador, Bairro Portão, Santa Lourdes e outros.

Para o prefeito de Pitanga, Maicol Callegari Barbosa Barbosa, esse é o resultado de um trabalho de longo prazo, já que o início do projeto de regularização fundiária começou há cerca de 2 anos. “Temos que agradecer à parceria com o Governo do Estado, por apoiar a realização desse programa, que é muito importante, pois várias famílias tinham dificuldade em, por exemplo, fazer uma ligação de energia elétrica, além de não ter a propriedade em seu nome”, frisa o prefeito.

O Município de Pitanga agradece ao Governo do Estado, COHAPAR, Deputado Alexandre Curi e Deputado Pedro Lupion, além do Diretor de Regularização Fundiária e Topografia Celso Valentim Teodoro e ao Topógrafo Roberto Cesar Cargnin que realizaram um trabalho incansável para realização das regularizações fundiárias.

