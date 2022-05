Porecatu: Cohab Londrina disponibiliza imóvel para recomercialização

Edital é voltado a cidadãos inscritos no cadastro da Cohab-Ld, que ainda não tenham sido contemplados com moradias; é necessário ter renda mensal familiar mínima de R$ 1.490,30

A Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) está disponibilizando uma casa para recomercialização no Conjunto Habitacional Porecatu III, localizado no município de Porecatu. Decorrente de reintegração de posse, por meio de ação judicial, o imóvel tem valor de avaliação de R$ 52.419,13 e encargo de R$ 447,09. As informações completas estão disponíveis no Edital de Convocação 04/2022, publicado na edição no 4.638 do Jornal Oficial do Município (clique aqui para acessar).

Podem participar do processo de aquisição os cidadãos inscritos no cadastro da Cohab-Ld que ainda não tenham sido contemplados com moradias e possuam renda mensal familiar mínima de R$ 1.490,30. Os interessados devem comparecer à sede da Companhia – localizada na Rua Pernambuco, 1.002 – no prazo de 15 dias, ou seja, até 3 de junho. É preciso estar munido dos documentos listados no edital, incluindo RG, CPF em situação regular perante à Receita Federal, comprovação de estado civil, carteira de trabalho e holerites dos últimos três meses, entre outros itens. A Cohab-Ld atende de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

O presidente da Cohab-Ld, Luiz Cândido de Oliveira, frisou que, caso haja mais de um interessado no imóvel, será dada prioridade àquele que possuir o cadastro mais antigo junto à Companhia.

