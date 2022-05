Porecatu: Programa Inova Território incentiva o empreendedorismo entre estudantes

Por meio de uma trilha de conhecimento conduzida pelo Sebrae Paraná, os estudantes da Faculdade Estácio de Sá serão desafiados a criar negócios inovadores

Pensar em soluções para demandas locais e desenvolver projetos de startups capazes de se tornarem negócios rentáveis. Este será o principal desafio dos estudantes da Faculdade Estácio de Sá Polo Porecatu, no norte do Paraná, que participarão do programa Inova Território, do Sebrae Paraná. O projeto já recebeu mais de 30 inscrições e vai atender principalmente alunos dos cursos de Administração e Pedagogia das cidades de Porecatu, Florestópolis e Prado Ferreira.

Empreendedorismo e inovação irão nortear a programação de atividades, que contemplará quatro workshops com temas como Design Thinking, Canvas, Mínimo Produto Viável (MVP) e Prototipagem, e Pitch. Ao final dos trabalhos, as equipes apresentarão seus projetos para uma banca avaliadora e as três startups que se destacarem receberão orientações para seguir com as ideias depois do programa. Durante todo o processo, os alunos receberão mentorias de professores e empreendedores locais.

A consultora do Sebrae Paraná, Sandra de Souza Alves, explica que o Inova Território levará conteúdos de empreendedorismo e inovação aos estudantes com o objetivo de transformar a teoria em prática no formato de soluções de problemas. “Os alunos que participarem do programa e aproveitarem esse conhecimento terão um grande incentivo para suas carreiras e até para abrirem seus próprios negócios num futuro próximo”, afirma.

O professor e coordenador pedagógico da Faculdade Estácio de Sá de Porecatu, Valdinei de Alcantara Dias, diz que o Inova Território vai funcionar como um importante projeto de extensão. “Os alunos precisam experimentar momentos de aprendizagem fora da grade curricular e o papel do ensino superior é fazer com que eles se engajem em projetos e eventos para estabelecer a relação entre teoria e prática e produzir conhecimento científico aplicado à realidade”, justifica.