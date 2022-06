Porecatu: Promotoria de Justiça recebe inscrições até 24 de junho para seleção a uma vaga de estágio de pós-graduação em Direito

A 1ª Promotoria de Justiça de Porecatu, no Norte Central do estado, está com inscrições abertas até 24 de junho para seleção de um estagiário de pós-graduação em Direito. Estão aptos para o processo seletivo os bacharéis em Direito matriculados em pós-graduação compatível com a área de atuação da vaga ofertada.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem enviar os documentos descritos no edital para o e-mail porecatu.1prom@mppr.mp.br ou se inscrever pessoalmente na sede da 1ª Promotoria de Justiça de Porecatu (Rua Iguaçu, 65, Centro). O candidato selecionado receberá bolsa-auxílio de R$ 1.981,20 e auxílio-transporte de R$ 242 para estagiar de segunda a sexta-feira, por seis horas diárias, no período vespertino. A seleção também prevê a formação de cadastro de reserva para eventuais novas oportunidades.

O teste seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, será realizada uma prova no dia 28 de junho, a partir das 9 horas, na sala de reuniões do Fórum de Porecatu (Rua Iguaçu, 65, Centro). Os classificados para a segunda etapa serão convocados para uma entrevista no mesmo endereço da fase anterior, no dia 30 de junho, às 9 horas. O resultado final será fixado na sede da 1ª Promotoria de Justiça de Porecatu e também será divulgado no site da Escola Superior do MPPR.

A descrição dos critérios e o cronograma completo para o processo seletivo estão disponíveis para consulta na página da Escola Superior do MPPR. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo mesmo e-mail informado para a inscrição ou pelo telefone (43) 3623-1746.

Asimp/Ministério Público do Estado do Paraná.