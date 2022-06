Prefeito de Curitiba agradece senadores do Paraná por apoio a importantes projetos para a cidade

Os senadores Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias, do Podemos do Paraná, foram recebidos ontem (20) pelo prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel.

No encontro, o prefeito destacou a importância dos empréstimos concedidos, por meio do Senado Federal, para o desenvolvimento de projetos estratégicos que beneficiam a população de Curitiba. “Eu sou muito grato ao apoio que os dois senadores sempre deram à viabilização do êxito da prefeitura de Curitiba”, disse o prefeito.

Entre as ações destacadas por Greca, está a concessão de um empréstimo no valor de US$ 75 milhões entre o New Development Bank (NDB) e o município de Curitiba, autorizado pelo Senado em novembro de 2021. Os recursos destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Mobilidade Sustentável de Curitiba – Projeto Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT do Eixo Leste-Oeste e Sul”.

O relator desta proposição (MSF 72/2021) foi senador Oriovisto Guimarães (PODE-PR). “O projeto representa uma evolução do transporte de Curitiba. A modernização deverá reduzir em até 23 minutos o tempo de deslocamento dos usuários naquele eixo”, destacou o senador.

Veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=-V1oOgEMmIQ

Asimp/senador Oriovisto Guimarães